Ketika pertandingan memasuki menit 102, atau skor Inggris vs Denmark sama kuat 1-1, Raheem Sterling melakukan manuver di sisi kiri pertahanan Denmark. Tak lama kemudian, eks pemain Liverpool terjatuh di area kotak penalti Denmark. Wasit Danny Makkelie yang memimpin pertandingan tanpa ragu menunjuk titik putih.

(Sempat ada dua bola di lapangan sebelum Raheem Sterling diving di kotak penalti Denmark)

Namun, setelah mendapat protes dari pemain-pemain Denmark, wasit memutuskan berkonsultasi dengan petugas Video Assistant Referee (VAR). Di luar dugaan, keputusan penalti tetap diambil.

Padahal dalam siaran ulang terlihat jelas, hampir tak ada kontak antara Raheem Sterling dengan pemain Denmark yang dituduh menjatuhkan pemain Manchester City tersebut, yakni Joakim Maehle.

Alhasil, Harry Kane maju sebagai eksekutor penalti. Bola tendangan Harry Kane sempat ditepis kiper Denmark Kasper Schmeichel. Namun, Harry Kane berhasil memanfaatkan bola muntah untuk membuat Inggris menang 2-1 atas Denmark dan lolos ke final Piala Eropa 2020.

“Ini adalah keputusan yang memalukan. Kami membawa VAR untuk menghentikan keputusan aneh seperti ini. Tidak ada kontak apa pun . Setelah membawa bola, Sterling tiba-tiba terjatuh. Saya pikir ini keputusan yang memalukan,” kata mantan pemain asal Jerman, Dietmann Hamann mengutip dari Sportjoe,” Kamis (8/7/2021).

Netizen yang kesal dengan kelakuan Sterling di atas pun membuat pletesaan. Ketika Inggris menjadi tuan rumah Piala Eropa 1996, fans Inggris membuat lagu berjudul Football Is Coming Home atau sepakbola pulang ke rumah.

Hal itu merujuk kepada asal-usul olahraga sepakbola yang berasal dari Inggris. Namun, di Piala Eropa 2020, bukan Football Is Coming Home, melainkan Football is Diving Home, merujuk kepada aksi diving Raheem Sterling.

It's not COMING HOME, it's DIVING HOME!,” tulis akun @japankyku.

“Semua komentator televisi di Italia kabarnya berkata kompak dalam Bahasa Inggris: Football Isi Diving Home,” tulis akun @PoliticsForAll.

Terlepas dari itu, nasi sudah menjadi bubur. Inggris sudah lolos ke final Piala Eropa 2020, sedangkan Denmark tersingkir. Kemudian, Inggris akan menghadapi Italia di final Piala Eropa 2020 yang dilangsungkan di Stadion Wembley, pada Senin 12 Juli 2021 dini hari WIB.

