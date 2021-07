LONDON – Penggawa bintang Timnas Inggris, Harry Kane, kembali tampil impresif di pentas Piala Eropa 2020. Dalam laga kontra Denmark di babak semifinal Piala Eropaa 2020, Harry Kane berhasil menyabet status man of the match sekaligus mencetak rekor.

Kinerja apik memang ditunjukkan Kane di sepanjang laga semifinal kontra Denmark yang berlangsung di Stadion Wembley, London, Kamis (8/7/2021) dini hari WIB. Dia berhasil membukukan satu gol yang dicetak pada extra time alias babak tambahan.

Tepatnya di menit ke-104, Harry Kane ditunjuk menjadi eksekutor penalti yang diberikan wasit usai Raheem Sterling dilanggar di kotak terlarang. Sejatinya, tendangan striker milik Tottenham Hotspur itu bisa ditepis oleh Kasper Schmeichel kala itu.

Tetapi, bola liar bisa langsung disambar oleh Harry Kane hingga berbuah gol. Skor 2-1 pun bertahan hingga akhir babak tambahan hingga Inggris lolos ke final.

Berkat aksi gemilangnya yang sudah menjadi pahlawan kemenangan Inggris, Kane ditapuk menjadi man of the match di laga Inggris vs Denmark. Tetapi, bukan hanya pencapaian itu saja yang diukir Kane.

Pemain berusia 27 tahun itu juga telah menyamai rekor legenda sepakbola Inggris, yakni Gary Lineker. Rekor tersebut adalah menjadi top skor The Three Lions -julukan Timnas Inggris- di turnamen besar (Piala Dunia dan Piala Eropa) dengan mencetak 10 gol.

“10 - Harry Kane sekarang menjadi pencetak gol terbanyak di Timnas Inggris pada turnamen besar (Piala Eropa dan Piala Dunia), sejajar dengan Gary Lineker dengan 10 gol,” tulis akun Twitter @OptaJoe.

Bagi Kane sendiri, gol ke gawang Denmark menjadi gol keempatnya di Piala Eropa 2020. Kans Kane untuk menyabet trofi Sepatu Emas tentunya terbuka sangat lebar. Sebab, dua sosok pemimpin daftar top skor sementara saat ini sudah tak berlaga di Piala Eropa 2020. Mereka adalah Cristiano Ronaldo dan Patrik Schick. Kane hanya terpaut satu gol dengan Ronaldo dan juga Schick. Di belakang Kane, ada sang rekan setim, Raheem Sterling, yang sudah mengemas tiga gol saat ini. Kane berpeluang melewati Ronaldo dan juga Schick di partai final. Di final, Inggris akan dihadapkan dengan Italia. Laga akan berlangsung di Stadion Wembley pada Senin 12 Juni 2021 mulai pukul 02.00 WIB. Saksikan siaran langsung pertandingan UEFA EURO 2020 di iNews TV.