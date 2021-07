STADION Wembley di Inggris akan menjadi tuan rumah semifinal dan final Piala Eropa 2020 yang berlangsung minggu ini. Harapan fans Inggris sangat jelas, yakni melihat tim kesayangannya menjadi juara.

Langkah Inggris sudah tiba di semifinal Piala Eropa 2020. Rencananya pada Kamis 8 Juli 2021 pukul 02.00 WIB, mereka akan menghadapi Denmark di Stadion Wembley.

(Stadion Wembley tampak dari atas).

Sebelumnya pada 1996, lagu favorit penggemar Timnas Inggris ditulis dengan judul "football is coming home". Hal itu mencerminkan fakta bahwa Inggris merupakan tuan rumah Piala Eropa 1996, dan olahraga sepakbola juga berasal dari Negeri Ratu Elizabeth.

Sebagai tempat kelahiran olahraga sepakbola, Inggris melahirkan banyak klub sepakbola ternama dan memiliki museum yang mencatat sejarah permainan dan pemain terbaik.

Jelajahi Asal-Usul Sepakbola di Inggris

Olahraga sepakbola seperti yang kita kenal saat ini dapat kita telusuri asal muasalnya, tepatnya di paruh kedua tahun 1800-an. Hal itu ketika berbagai aturan permainan coba disatukan.

Satu set peraturan dikukuhkan oleh klub tertua di dunia, yaitu Sheffield FC, yang didirikan pada tahun 1857, tetapi penerapannya masih berbeda-beda di seluruh negeri.

Hal ini akhirnya mengarah pada pembentukan Asosiasi Sepak Bola (FA(, ketika sejumlah tim bertemu di Freemason Tavern di Covent Garden –sekarang Bernama Freemason Arms– pada tahun 1863.

Selama enam kali pertemuan, aturan baru disepakati, meskipun tidak semua orang setuju, karena banyak klub yang ingin tetap memainkan bola dengan tangan mereka –jadi mereka memilih untuk membentuk Rugby Football Union pada tahun 1871.

Beberapa pertandingan terus berlangsung di Inggris tanpa penerapan aturan yang seragam, tetapi dengan pembentukannya Dewan Asosiasi Sepak Bola Internasional (IFAB) pada tahun 1886 oleh Inggris, Skotlandia, Wales dan Irlandia, dikukuhkanlah 17 peraturan dasar untuk permainan sehingga negara-negara bisa lebih mudah bermain satu sama lain.

Ini adalah periode yang ditampilkan dalam acara Netflix “The English Game”, yang menggambarkan pembagian kelas yang umum dalam olahraga pada saat itu.

Temukan Klub dari Semua Latar Belakang

Awalnya, klub-klub sepakbola di Inggris berasal dari berbagai latar belakang. Di selatan Inggris, tim dibentuk dari kalangan perguruan tinggi dan sekolah umum, seperti Eton dan Harrow, sementara di Inggris bagian utara, pemainnya berasal dari kalangan kelas pekerja, di mana banyak pabrik dan perusahaan tekstil memiliki tim sendiri.

Di balik aturan baru untuk permainan ini, 12 klub dari seluruh Inggris bagian Utara dan bagian Tengah sama-sama mendirikan liga sepakbola pada tahun 1888, dan olahraga ini makin berkembang sejak momen itu (sekarang berkembang menjadi Premier League).

Di antaranya adalah Aston Villa, yang dibentuk oleh anggota Villa Cross Wesleyan Chapel. Sejak tahun 1897, klub ini telah memainkan pertandingan kandangnya di Villa Park, yang dulunya merupakan taman hiburan bergaya Victoria yang dikembangkan di bekas lahan Aston Hall, rumah megah bergaya Jacobean dengan taman yang indah yang telah ada sejak pertengahan abad ke-17.

(Aston Villa, salah satu klub tertua di Inggris)

Tempat bersejarah ini tidaklah jauh dari stadion Villa Park saat ini. Pengunjung yang ingin merasakan lebih banyak warisan sepakbola di kawasan ini juga dapat mengunjungi Molineux, markas klub Wolverhampton Wanderers.

Sebagai salah satu klub pendiri asosiasi, museum interaktif di dalam stadion ini akan membawa pengunjung ke masa lampau melalui tahun-tahun awal sepak bola modern. Semenrara itu, tur stadion memberikan cuplikan di balik layar ke momen-momen tak terlupakan dari sejarah klub tersebut.

Temukan Warisan sepakbola di Manchester





(Markas Manchester United, Stadion Old Trafford)

Manchester United dibentuk oleh pekerja gudang di perusahaan kereta api Lancashire and Yorkshire Railwaydi Newton Heath pada tahun 1878.

Setelah mengubah nama mereka pada tahun 1902, klub ini pindah ke stadion Old Trafford pada tahun 1910 dan menetap di sana sampai saat ini, kecuali di tahun 1940-an ketika kerusakan akibat perang yang membuat mereka harus berbagi tanah dengan saingan mereka, yaitu Manchester City.

Apabila Anda yang ingin mempelajari lebih lanjut tentang warisan klub bola yang terkenal di kota ini, Anda dapat pergi ke museum dan mengambil tur di stadion.

Atau, di luar lapangan, pengunjung dapat berfoto dengan patung United Trinity, yang menampilkan Sir Bobby Charlton, George Best dan Denis Law, tiga tokoh bersejarah yang menjadikanUnited menjadi klub pertama Inggris yang memenangkan Piala/Liga Champions pada tahun 1968

Penggemar sepak bola di Manchester juga dapat mengunjungi Stadion Etihad Manchester City, atau memulai perjalanan interaktif di National Football Museum, yang terletak di gedung Urbis yang mencolok di pusat kota.

Di samping adu penalti dan permainan interaktif lainnya, pengalaman Anda akan penuh dengan memorabilia sepakbola seperti medali, piala replika dan baju jersey dari berbagai pertandingan penting klub ini.

Selidiki Persaingan Sepakbola di Kota Liverpool

(Markas Liverpool, Stadion Anfield)

Liverpool juga merupakan rumah bagi sepasang klub dengan warisan sepakbola yang kaya. Everton awalnya memainkan pertandingan kandang mereka di Stanley Park sebelum pindah ke kandang Liverpool saat ini, Anfield.

Di sana, perselisihan antara komite klub dan pemilik lapangan membuat Everton pindah ke Goodison Park pada akhir abad ke-19. Namun, hal ini membuka jalan bagi pembentukan Liverpool FC dan terciptalah rivalitas yang besar.

Kedua lapangan (jarak Stadion Anfield dan Goodison Park) berjarak hanya sekitar satu mil dan Liverpool telah bermain di Anfield sejak klub berdiri pada tahun 1892. Tur keliling Goodison Park memungkinkan penggemar untuk mempelajari lebih banyak tentang bagian biru kota ini.

Sementara itu, The Liverpool FC Story Museum akan membawa Anda mengenal sejarah The Reds yang termasyhur, dengan tur stadion yang memberikan wawasan tentang lagu terkenal Liverpool, 'You'll Never Walk Alone'.

Pelajari Kisah di Balik Klub Terbesar London





Arsenal awalnya dibentuk pada tahun 1886 dengan nama Dial Square, tim pekerja dari Royal Arsenal, sebuah pabrik persenjataan di Woolwich.

Klub ini kemudian pindah ke Highbury, London Utara, pada tahun 1913, di mana klub ini menetap hingga akhirnya pindah ke stadion Emirates sejak tahun 2006. Anda dapat ikut tur Stadion Emirates dan menyelami sejarah klub ini, serta keseruan pengalaman dengan tur yang dipandu oleh mantan pemain klub.

Kemudian, klub London Utara lain, Tottenham Hotspur, dibentuk oleh sekelompok anak sekolah pada tahun 1880-an, dan bermain di stadion White Hart Lane sejak tahun 1899.

Stadion Tottenham Hotspur, yang dibangun di lokasi yang sama, dibuka pada tahun 2019 dan dianggap sebagai stadium yang paling berteknologi paling maju di dunia. Stadion ini memiliki Goal Line Bar, yang setinggi 65 meter merupakan bar terpanjang di Eropa!

Setelah menikmati tur stadion, Anda yang suka ketinggian dapat memandangi ibu kota di Dare Skywalk dan berkesempatan untuk menaiki stadion dan juga melihat lapangan dari atas.