ROMA – Jose Mourinho sudah tiba di Roma, Italia pada Jumat (2/7/2021). Pelatih asal Portugal itu tiba di Italia untuk diperkenalkan sebagai juru taktik AS Roma. Setibanya di Italia, Jose Mourinho langsung mengeluarkan kalimat dalam video yang diunggah akun Twitter AS Roma, @OfficialASRoma.

Meskipun singkat, pesan ini bernada positif dan merupakan bentuk semangat baru bagi I Giallorossi -julukan AS Roma. Dalam unggahan video delapan detik tersebut, Mourinho tampak semringah dan tidak sabar menemui fans Roma.

"Ya penggemar Roma, saya akan mengemasi tas saya (untuk pergi ke Stadion Olimpico), sampai jumpa. Sta Arrivando,” kata Mourinho seperti dikutip dari akun Twitter resmi AS Roma (@OfficialASRoma), Jumat (2/7/2021).

Seperti diketahui, Jose Mourinho telah sepakat menandatangani kontrak tiga tahun dengan AS Roma. Pelatih berusia 58 tahun tersebut kembali ke Italia setelah pernah menukangi Inter Milan sebelumnya (2008-2010).

Rencananya, Mourinho akan memimpin sesi Latihan AS Roma untuk pertama kalinya pada Selasa, 6 Juli 2021. Bersama Mourinho, Roma pun bertekad menyudahkan puasa gelar dan mendatangkan banyak trofi ke Stadion Olimpico.

Terakhir kali I Giallorossi merengkuh trofi adalah 13 tahun yang lalu di ajang Coppa Italia. Kala itu, mereka sukses mengalahkan Inter Milan dengan skor 2-1.

Asa itu akan kembali dinyalakan ketika The Special One -julukan Mourinho- datang. Dengan aura positif, tentu I Giallorossi di bawah asuhan Mourinho jelas akan lebih berbahaya dari musim lalu.

The Special One sebelumnya dinilai gagal total kala menukangi Tottenham Hostpur di periode 2019-2021. Selama hampir dua tahun menangani Tottenham, tak ada satu pun trofi yang mampir di lemari trofi The Lilwyhites.

Jadi, sanggup bawa AS Roma Berjaya, Mourinho?