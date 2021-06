LONDON – Penggawa Tim Nasional (Timnas) Italia, Leonardo Spinazzola, senang bisa berkontribusi atas kemenangan yang diraih timnya kala berjumpa Austria di 16 besar Piala Eropa 2020 pada Minggu (27/6/2021) dini hari WIB. Ia mengaku Italia benar-benar menderita untuk bisa meraih kemenangan itu.

Menderita menjadi kata yang tepat bagi Spinazzola untuk menggambarkan betapa sulitnya Italia dalam merebut kemenangan dari Austria. Italia harus berjuang keras bertahan dari serangan Austria sekaligus mereka pun tak bisa menjebol gawang tim tersebut di waktu normal.

Jadi, tak heran jika skor 0-0 menjadi yang hasil yang terlihat usai waktu 90 menit berlalu. Spinazzola pun berkata untungnya para pemain Gli Azzurri sangat bersabar di tengah kondisi yang mulai lelah karena bermain lebih dari 90 menit.

Kelelahan dapat terjadi karena menurut Spinazzola, para pemain Italia bersama-sama bertahan ketika sedang diserang. Ketika giliran Italia yang menyerang, semua pemain pun juga ikut membantu.

Untungnya, di tengah kelelahan itu Spinazzola mengatakan daya juang para pemain Italia masih berkobar dan tak merudup sama sekali. Mereka pun mengubah strategi dengan memanfaatkan setiap peluang sebaik mungkin dengan cara meningkatkan akurasi umpan serta penyelesaian akhir.

Dengan bermain jauh lebih baik di babak tambahan serta kehadiran para pemain yang baru dimainkan di akhir babak kedua, Italia pun menang 2-1 atas Austria. Dua gol Italia disumbangkan Federico Chiesa pada menit 95 dan Matteo Passina di menit 105, sedangkan satu gol Austri dicetak oleh Sasa Kalajdzic (114’).

“Saya senang dengan kemenangan ini (atas Austria). Menurut saya, kami bermain benar-benar secara tim semestinya malam ini. Kami bertahan bersama-sama ketika kami membutuhkannya,” cerita Spinazzola, dikutip dari laman resmi UEFA, Minggu (27/6/2021).

“Setelah 90 menit kami mengatakan bahwa kami hanya harus meningkatkan kualitas umpan terakhir kami dan akhirnya gol saat memainkan babak tambahan,” tambah fullback kiri milik AS Roma tersebut.

Sebagai Fullback kiri, Spinazzola nyatanya bermain sangat baik untuk Italia. Ia kerap membantu lini belakang Gli Azzurri dan sering juga memberikan bantuan di lini serang skuad asuhan Roberto Mancini tersebut di laga kontra Austria.

Gara-gara permainan apiknya itu, Spinazzola lantas diganjar status man of the match pada pertandingan Italia vs Austria tersebut. Itu adalag gelar pemain terbaik kedua yang diraih Spinazzola di Piala Eropa 2020. Sebelumnya ia mendapatkan status man of the match saat mengantarkan Italia menang 3-0 atas Turki di pembukaan Piala Eropa 2020.

