DUBAI - Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) Abu Dhabi di Uni Emirat Arab (UEA) memprotes insiden tertukarnya lagu kebangsaan Indonesia Raya saat Timnas Indonesia menghadapi UEA, Jumat 11 Juni 2020.

Insiden itu terjadi saat skuad Garuda melakoni partai pamungkas pada Kualifikasi Piala Dunia 2022 Zona Asia. Tim Merah putih yang berstatus sebagai tuan rumah berkesempatan untuk menyanyikan lagi kebangsaan terlebih dahulu.

Akan tetapi, suasana hikmat menyanyikan lagu Indonesia Raya mendadak buyar ketika panitia penyelenggara salah memutar lagu yang justru memainkan lagu kebangsaan Malaysia.

Selain para pemain yang tengah bersiap di lapangan, suporter Indonesia yang datang ke Stadion Zabeel juga dibuat bingung dan ikut melancarkan protes kepada panitia penyelenggara.

Atas insiden tersebut, KBRI Abu Dhabi pun melakukan protes. Salah satunya disampaikan lewat postingan di akun Instagram resmi mereka.

"So #embarassing , @uaefa played Malaysian national anthem. Pleaaaaseeee do check before you play the song!!!!" dilansir dari akun resmi Instagram KBRI Abu Dhabi, Sabtu (12/6/2021).

"Tonight it's #indonesia vs #UAE , not Malaysia!!!! Our song is #indonesiaraya you can google it or ask us at #kbriabudhabi and #kjridubai," lanjut pernyataan tersebut.

Sayangnya, Tim besutan Shin Tae-yong gagal memanfaatkan laga terakhir untuk mencuri kemenangan di laga kali ini.

Evan Dimas dan rekan-rekan dipermalukan dengan skor akhir lima gol tanpa balas. Dengan hasil tersebut, maka Timnas Indonesia harus puas finis sebagai juru kunci Grup G Kualifikasi Piala Dunia 2022 Zona Asia.

Skuad Garuda –julukan Timnas Indonesia– tercatat hanya mampu memetik satu poin dari delapan laga yang mereka mainkan.