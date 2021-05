JADWAL Tim Nasional (Timnas) Indonesia vs Oman sudah dirilis. Rencananya, laga Timnas Indonesia vs Oman akan dilangsungkan di The Sevens Stadium, Dubai, UEA pada Sabtu 29 Mei 2021 pukul 22.00 WIB.

Laga ini wajib dimenangkan Timnas Indonesia. Sebab, selain demi memperbaiki ranking FIFA, kemenangan dapat meningkatkan kepercayaan diri Evan Dimas dan kawan-kawan jelang turun di Kualifikasi Piala Dunia 2022 zona Asia awal Juni 2021.

Kenapa laga ini dapat memperbaiki posisi Timnas Indonesia di ranking FIFA? Hal itu karena laga melawan Oman didaftarkan sebagai laga FIFA A match.

Pelatih Timnas Indonesia, Shin Tae-yong, telah mempersiapkan tim secara maksimal jelang menghadapi laga ini. Set-piece dan transisi dari bertahan ke menyerang atau sebaliknya menjadi fokus latihan yang dijalani Adam Alis dan kawan-kawan.

“Kami lebih banyak fokus dan penekanan di taktik set piece saat menyerang dan bertahan. Kami ingin mempertajam itu,” kata Shin Tae-yong, mengutip dari laman resmi PSSI, Sabtu (29/5/2021).

"Melawan Oman tentu tidak mudah, seperti Afghanistan, saya rasa mereka juga akan serius menghadapi kami. Mereka mungkin sudah mempersiapkan tim dan pemain dengan baik. Namun itu tidak masalah, disinilah kami mencoba untuk mengatasinya, segala informasi mengenai lawan, sudah kami pelajari dan kami siap," sambungnya.

Benar, dalam tiga laga terakhir kontra Oman, Timnas Indonesia tak pernah menang dengan catatan satu imbang dan dua kalah. Timnas Indonesia kalah 0-1 dari Oman di Jakarta, beberapa hari jelang Piala Asia 2007. Kemudian kekalahan lain dialami Timnas Indonesia pada Kualifikasi Piala Asia 2011. Saat itu, Timnas Indonesia tumbang 1-2 dari Oman, lagi-lagi di Stadion Utama Gelora Bung Karno. Meski begitu, hasil masa lalu tak dapat dijadikan patokan. Sebab, Timnas Indonesia sedang berevolusi di bawah arahan pelatih sekelas Shin Tae-yong. Berikut jadwal Timnas Indonesia vs Oman: Sabtu, 29 Mei 2021 pukul 22.00 WIB