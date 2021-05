LIVERPOOL – Mohamed Salah dianggap menjadi biang keladi kesalahan jika Liverpool tak mampu bermain di Liga Champions musim depan. Pakar sepakbola dari BBC Sports, Garth Crooks menilai, penyerang asal Mesir itu lebih mengutamakan Sepatu Emas atau Golden Boot.

Mo Salah dalam daftar pencetak gol berada di urutan ke-2 dengan raihan 20 gol. Dia berada di bawah penyerang Tottenham Hotspur, Harry Kane dengan selisih satu gol.

Salah berpotensi keluar sebagai penerima Golden Boot musim karena Liverpool masih menyisakan empat pertandingan sisa. Sedangkan Kane akan membantu timnya dalam tiga pertandingan sisa musim ini.

Kedua penyerang telah meraih dua Sepatu Emas. Kane mendapat penghargaan pada musim 2015-2016 dan 2016-2017. dua musim sebelum kedatangan Salah ke Liverpool.

Sejak Mo Salah datang, dia langsung menggondol Sepatu Emas di musim 2017-2018, semusim berikutnya, Mo Salah berbagi Sepatu Emas dengan rekan setimnya di Liverpool, Sadio Mane, dan penyerang Arsenal, Pierre-Emerick Aubameyang pada 2018-2019.

Pada musim lalu, striker Leicester City, Jamie Vardy berhasil menjadi pencetak gol terbanyak. Pada musim ini masih terjadi pertarungan Kane dan Salah.

Menurut Crooks, persaingan Kane dan Salah membuat Liverpool berpotensi finis di luar empat besar. Liverpool kini berada di peringkat ke-6 dengan mengumpulkan 57 poin. Jumlah itu selisih 13 angka dari Leicester di tempat keempat.

Crooks mempertanyakan dampak Mo Salah pada beberapa rekan setimnya. Menulis di kolom BBC Sport Team of the Week, ia awalnya memberikan pujian pada gelandang Liverpool, Thiago Alcantara usai mencetak gol ke gawang. Namun, Crooks menyuarakan keprihatinannya terhadap The Reds dengan menyebut nama Mo Salah.

"Ini pertama kalinya saya melihat Thiago Alcantara benar-benar bermain bagus untuk Liverpool . Saya rasa tidak mudah bagi mantan bintang Bayern Munich itu untuk beradaptas di Anfield," tulisnya mengutip BBC, Selasa (11/5/2021).

"Pemain asal Spanyol itu mencetak gol dengan sangat baik dan bermain dengan otoritas yang belum pernah saya lihat sebelumnya. Memang, ini musim yang sulit bagi The Reds terutama tanpa penggemar mereka.

"Dengan empat pertandingan tersisa untuk dimainkan dan satu tempat Liga Champions untuk diperebutkan, saya tidak tahu apakah Liverpool bisa menutupi selisih enam poin pada akhir musim ini.”

"Mohamed Salah tampaknya hanya tertarik pada Sepatu Emas dan saya pikir itu berdampak negatif pada beberapa rekan setimnya," lanjut Crooks .

Selain mencetak 20 gol, Salah telah mencatatkan empat assist. Sementara Kanemencetak 21 gol dan 13 assist.