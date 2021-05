MANCHESTER – Gelandang Manchester United, Bruno Fernandes, menyebut timnya belum bisa dikatakan berhasil meski nantinya menjuarai Liga Eropa 2020-2021. Pesepakbola berpaspor Portugal itu mengatakan, Man United mesti memenangkan trofi yang lebih bergengsi seperti Liga Inggris dan Liga Champions untuk mengembalikan gengsi klub.

The Red Devils –julukan Man United– selangkah lagi lolos ke final Liga Eropa 2020-2021. Man United menang 6-2 saat menjamu AS Roma di leg I semifinal Liga Eropa 2020-2021, Jumat 30 April 2021 dini hari WIB. Dini hari nanti, Man United gantian bertandang ke markas AS Roma.

Berkomentar jelang pertandingan, Bruno Fernandes mengatakan Man United harus melihat kompetisi itu sebagai batu lompatan untuk sukses jangka panjang.

"Bagi kami, ini adalah sinyal peningkatan jika kami memenangkan Liga Eropa, mengingat musim lalu kami tidak memenangkan apa pun. Jadi, jika kami memenangkan trofi musim ini, itu peningkatan. Tetapi masih belum cukup bagi kami," kata Fernandes sebagaimana dilansir dari Reuters, Kamis (6/5/2021).

"Ketika Anda bermain untuk klub ini, maka standar Anda harus tinggi. Bagi saya, pertandingan melawan Roma bukanlah yang terbaik, meski sejumlah orang mengatakan itu yang terbaik yang saya lakukan karena dua gol dan dua assist adalah yang pertama kali saya lakukan untuk klub,” lanjut eks gelandang Sporting Lisbon ini.

"Saya ingin ada peningkatan. Jadi saya harus melakukan pada laga berikutnya, semisal tiga gol dan dua assist. Tetapi, yang paling penting bagi saya adalah cara kami menang dan kami semakin dekat untuk mendapatkan trofi,” ujar Bruno Fernandes.

Pada bagian lain, Bruno Fernandes mengharapkan striker Edinson Cavani dan gelandang Paul Pogba tetap membela Man United musim depan. Kontrak Pogba yang bergabung dengan Man United dari Juventus dengan harga 89 juta pound (123,65 juta dolar AS) pada 2016, akan habis pada musim panas 2022. Sementara itu, Cavani tiba di Manchester United dengan kontrak satu tahun pada Oktober 2020 dengan opsi untuk perpanjangan 12 bulan lagi, tetapi dia tetap ragu-ragu tentang masa depannya. "Tentu saja kami tahu mereka sangat penting bagi kami. Kualitas yang mereka miliki sulit ditemukan di bursa pemain dengan harga yang bagus," kata Fernandes. "Semua orang tahu tim ini sedang bergerak maju dengan adanya bantuan mereka. Penting bagi kami untuk mempertahankan pemain terbaik kami dan terus meningkatkan tim,” tutup Bruno Fernandes.