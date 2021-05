ROMA – Pelatih AS Roma, Paulo Fonseca, sadar peluang timnya ke final Liga Eropa 2020-2021 tidaklah besar. Akan tetapi, Fonseca percaya tidak ada yang mustahil dalam sepakbola.

AS Roma bertemu raksasa Liga Inggris, Manchester United, di semifinal. Leg I berlangsung di kandang Man United, Old Trafford, pada pekan lalu.

Namun, leg I tidak berakhir manis untuk AS Roma. I Lupi -julukan AS Roma- sempat unggul 2-1 atas Man United pada babak pertama, tetapi keadaan berubah drastis setelah itu.

Man United memanfaatkan setiap peluang di kotak penalti AS Roma menjadi gol pada babak kedua. AS Roma pun kalah telak 2-6 dari The Red Devils -julukan Man United.

Kekalahan itu memberatkan langkah AS Roma ke final. Sebab, pasukan Fonseca wajib menang empat gol tanpa balas pada leg II di Stadion Olimpico, Jumat 7 Mei 2021, dini hari WIB.

Fonseca tahu tidak mudah mengalahkan Man United apalagi dengan skor 4-0. Jika Man United mencetak gol pada leg II, tugas AS Roma bahkan menjadi makin berat.

Namun, Fonseca tidak mau mengibarkan bendera putih sebelum pertandingan. Dia menegaskan, bahwa AS Roma ingin menang sehingga akan berjuang sampai akhir untuk mewujudkan itu. “Saya tidak bisa berbohong, sulit mengalahkan Manchester United 4-0. Saya telah melihat banyak hal dalam sepakbola dan tidak ada yang mustahil, jadi saya masih bisa percaya,” kata Fonseca, dikutip dari Football Italia, Kamis (6/5/2021). “Ini (kekalahan 2-6) bukan hasil yang menghibur. Akan tetapi, kami ingin menang dan berjuang sampai akhir,” tuturnya. AS Roma punya pengalaman bagus dalam membalikkan kedudukan. Pada perempatfinal Liga Champions 2018-2019, AS Roma kalah 1-4 dari Barcelona di Camp Nou, lalu mereka membalikkan keadaan dengan menang 3-0 di Stadion Olimpico. AS Roma akan berusaha melakukannya kembali pada Jumat dini hari nanti.