MANCHESTER City di ambang gelar juara Liga Inggris 2020-2021. Jika Liverpool mengalahkan Manchester United dalam lanjutan pekan ke-34 Liga Inggris 2020-2021, Minggu (2/5/2021) malam WIB, Manchester City resmi keluar sebagai juara Liga Inggris 2020-2021.

The Citizens –julukan Man City– telah mengoleksi 80 angka dari 34 pertandingan. Skuad asuhan Josep Guardiola ini unggul 13 angka dari Manchester United di tempat kedua yang baru melakoni 33 laga.

Nanti malam, Man United akan menjamu Liverpool di Stadion Old Trafford. Jika Man United kalah, Manchester City otomatis juara Liga Inggris 2020-2021.

Sebab, jika pun Man United memenangkan empat laga tersisa di Liga Inggris 2020-2021, koleksi poin Setan Merah hanyalah 79 angka. Karena itu, fans Man City akan mendukung Liverpool di laga kontra Man United.

Bahkan, Guardiola mengaku akan menyempatkan diri menyaksikan laga Man United vs Liverpool. Namun, ia pun tak terlalu berharap kepada hasil laga Man United vs Liverpool. Dalam pandangan Guardiola, juara atau tidaknya Man City ada di tangan mereka sendiri, bukan di tangan laga Man United vs Liverpool.

“Saya akan melihatnya (pertandingan Man United vs Liverpool), saat ini sebenarnya saya sangat sibuk. Namun, saya akan tetap melihat pertandingan tersebut, apa pun yang terjadi itulah hasilnya,” kata Guardiola, melansir dari Manchester Evening News, Minggu (2/5/20210).

“Satu hal yang paling penting adalah kami tidak membutuhkannya (hasil dari laga Man United vs Liverpool) untuk menjadi juara, karena semuanya ada di tangan kami. Kami memiliki empat pertandingan tersisa untuk dimainkan dan kami hanya membutuhkan dua poin untuk menjadi juaranya,” lanjut Guardiola. Lantas, bagaimana jika laga Man United vs Liverpool berakhir imbang? Jika skor imbang, perburuan gelar juara akan berlanjut. Jika skor imbang, Man United masih berpeluang menyamai perolehan poin Man City. Sebab, ketika ada dua tim atau lebih memiliki poin yang sama, penentuan tim juara Liga Inggris dilihat dari selisih gol, bukan head-to-head. Andai menjadi kampiun, ini merupakan gelar Liga Inggris ketujuh yang didapat Manchester City. Dari tujuh gelar itu, tiga di antaranya dipersembahkan Guardiola.