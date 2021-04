MANCHESTER – Pelatih Manchester United, Ole Gunnar Solskjaer, mendapat protes dari fans AS Roma. Hal itu jelang timnya menjamu AS Roma di leg I semifinal Liga Eropa 2020-2021, Jumat 30 April 2021 dini hari WIB.

Solskjaer dianggap tidak menunjukkan rasa hormat kepada AS Roma, kelar membawa timnya menyingkirkan Granada di perempatfinal Liga Eropa 2020-2021.

Kala itu, Solskjaer berkata "tidak mengenal Roma dengan baik”, sehingga dianggap fans AS Roma sebagai bentuk meremehkan Giallorossi –julukan AS Roma. Terlebih, fans AS Roma mengkaitkannya dengan momen ketika Manchester United menang 7-1 atas AS Roma di leg II perempatfinal Liga Champions 2006-2007.

Melihat reaksi ini, Solskjaer menegaskan bahwa dirinya tidak bermaksud merendahkan AS Roma. Saat itu, ia mengaku tengah larut dalam euforia setelah memastikan lolos ke semifinal Liga Eropa 2020-2021.

"Itu sangat sulit setelah pertandingan, saya hanya lega kami lolos. Saya telah menyaksikan mereka (AS Roma), tetapi tidak menganalisis secara mendalam untuk memberi mereka rasa hormat yang cukup," kata Solskjaer dikutip dari laman Football Italia, Kamis (29/4/2021)

"Roma adalah klub yang fantastis. Saya memiliki jersey Totti dan jersey De Rossi yang saya tukar dengan mereka! Kami siap menghadapi Roma,” lanjut Solskjaer.

Meski begitu, desakan yang diterima Solskjaer tak menjadi halangan untuknya memberikan yang terbaik kepada Man United pada laga nanti. Ia tetap ingin mengulangi momen kemenangan pada 2007 tersebut tatkala dirinya masih aktif sebagai pemain. Sekadar informasi, Man United bertemu AS Roma di perempatfinal Liga Champions 2006-2007. Setelah kalah 1-2 di leg I, The Red Devils menggila dengan menghancurkan AS Roma 7-1 di Old Trafford pada pertemuan kedua. (Solskjaer (kanan) saat masih jadi pemain Man United) "Saya ingat kedua pertandingan (dua laga perempatfinal Liga Champions 2006-207), saya memulai yang pertama. Kami mendapatkan hasil yang sangat bagus setelah kekalahan 2-1. Malam itu (Man United menang 7-1) sangat ajaib,” kata Solskjaer. Laga Manchester United vs AS Roma di leg I semifinal Liga Eropa 2020-2021 akan digelar terlebih dahulu di kandang Manchester United, Old Trafford. Duel seru akan berlangsung pada Jumat 30 April 2021 pukul 02.00 WIB.