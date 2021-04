MANCHESTER - Penggawa Manchester United, Luke Shaw, mengungkapkan ambisi besar timnya untuk melangkah ke final Liga Eropa 2020-2021. Shaw mengatakan saat ini ia dan rekan-rekannya sangat termotivasi untuk mewujudkan ambisi tersebut.

Manchester United akan menghadapi AS Roma pada leg pertama semifinal Liga Eropa 2020-2021. Setan Merah akan terlebih dulu menjamu AS Roma di Old Trafford pada Jumat 30 Mei 2021 dini hari WIB.

“Secara pribadi, bagi saya itu adalah motivasi yang sangat besar,” ujar Shaw dilansir dari laman resmi Man United, Kamis (29/4/2021).

Shaw sendiri kemungkinan besar akan menjadi pilihan pelatih saat Man United menjamu I Lupi -julukan AS Roma. Bagi Shaw, ini merupakan salah satu peluangnya untuk membuktikan diri setelah melewatkan beberapa laga penting Man United.

Tak heran, bek 23 tahun itu begitu berhasrat untuk tampil tampil di bawah sorotan lampu sorot Theatre of Dreams, terutama setelah ia absen di semifinal Piala FA dan Liga Eropa tahun lalu.

“Seperti yang Anda katakan saat itu, saya sangat disayangkan tidak terlibat di semifinal dan final, jadi tentu saja saya sangat menantikan besok malam untuk melangkah keluar," lanjutnya.

"Tapi, tentu saja, dari sudut pandang tim, ini sangat penting. Di masa lalu, kami melewatkan beberapa final dan saya pikir musim ini, cara kami bermain, cara kepercayaan diri yang tinggi, kami memiliki keyakinan nyata bahwa kami dapat mencapainya," ujarnya lagi. “Seperti yang saya katakan, ini adalah motivasi yang sangat besar bukan hanya untuk saya, tetapi bagi seluruh tim untuk mencapai final. Ini adalah pertandingan yang kami nantikan besok dan yang sangat kami siapkan," tambahnya. Sekadar diketahui, sejak ditangani pelatih Ole Gunnar Solskjaer Man United tercatat telah mencapai lima semifinal dalam kompetisi berbeda. Namun, mereka selalu kandas dan gagal mencapai final. Untuk itu, kali ini adalah momentum tepat bagi kubu Setan Merah membuktikan kalau mereka masih jadi salah satu tim terbaik dan layak bersaing dalam perebutan trofi musim ini.