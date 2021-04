SLEMAN - PSS Sleman bersiap menghadapi Persib Bandung di Stadion Maguwoharjo, Jumat (16/4/2021) malam WIB, pada leg pertama babak semifinal Piala Menpora 2021. Laga ini spesial karena kedua tim berharap bisa lolos ke parfai puncak Piala Menpora 2021.

Bagi PSS, pertemuan ini begitu bermakna karena mereka bisa kembali bertanding di Maguwoharjo, meski tanpa penonton. Satu tahun lebih memang, PSS tak bisa bertanding di kandangnya karena pandemi Covid.

Para pemain PSS sudah tiba di Sleman Selasa (14/4/2021) lalu dan sempat menjalani latihan. Memang kali ini porsi kelelahan lebih banyak di tubuh PSS yang tak memiliki jeda istirahat karena perjalanan 10 jam dari Bandung ke Sleman.

“Kita baru sampai di Jogja dari Bandung, menempuh perjalanan 10 jam. Rasanya seperti kita berangkat ke Hongkong. Tapi anak-anak sudah latihan dan kita coba recovery karena tidak ada waktu, cuma 48 jam sebelum pertandingan,” ungkap Pelatih Kepala PSS, Dejan Antonic dalam Pre Match Press Conference.

Meski begitu, semangat bermain di Maguwoharjo tampaknya mengalahkan rasa lelah para pemain. Dejan menggaransi siapa saja yang diturunkan dalam laga leg pertama melawan Persib, akan menampikan 100 persen kemampuan.

“Tentu saja kondisi mereka ada yang up dan down, tapi saya lihat mereka tetap fokus untuk pertandingan karena ini adalah semifinal. Dan siapapun yang main dan masuk line up besok pasti akan memberikan 100 persen seperti pertandingan sebelumnya,” tandas pelatih asal Serbia ini.

Sementara satu pemain PSS, Kim Jeffrey Kurniawan akan bernostalgia melawan tim lamanya. Ia mengaku siap unjuk kemampuan terbaik melawan mantan tim, di kandang baru sebagai pemain PSS. "Ini pertandingan yang spesial bagi saya. Kemarin di babak grup kita main di Bandung, di kandang lama saya. Sekarang kita di Sleman, di kandang baru saya dan main melawan mantan tim saya. Situasi ini justru meningkatkan semangat dan motivasi saya," ungkap Kim. Adik ipar Irfan Bachdim ini menilai Persib adalah tim bagus dengan pemain-pemain yanh cepat di lini depan. Ia pun bersiap mengantisipasi agar gawang PSS tetap aman sepanjang pertandingan. "Kalau saya melawan siapa pun sebenarnya lebih enak kalau kita fokus ke permainan kita dulu aja. Mudah-mudahan besok adalah pertandingan yang menarik untuk semuanya, dengan hasil yang positif untuk kita," tandas dia