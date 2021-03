HASIL drawing perempatfinal Liga Champions 2020-2021 juga sekaligus penentuan lawan di semifinal. Rencananya, Federasi Sepakbola Eropa (UEFA) akan melakukan drawing atau pengundian perempatfinal Liga Champions 2020-2021 di Nyon, Swiss pada Jumat 19 Maret 2021 pukul 18.00 WIB.

Nantinya setelah pengundian babak perempatfinal, juga diketahui calon lawan di babak semifinal. UEFA akan membagi delapan tim ke dalam dua bracket.

(Man City lolos ke perempatfinal Liga Champions 2020-2021)

Ambil contoh, semisal hasil drawing perempatfinal Liga Champions 2020-2021 adalah Liverpool vs Real Madrid, PSG vs FC Porto, Bayern Munich vs Borussia Dortmund dan Manchester City vs Chelsea.

Sebanyak dua laga yang disebut di awal, bisa masuk bracket satu (Liverpool vs Real Madrid dan PSG vs FC Porto). Kemudian sisanya (Bayern vs Dortmund dan Man City vs Chelsea) masuk ke bracket dua.

Alhasil babak semifinal mempertemukan pemenang laga Liverpool vs Madrid/PSG vs FC Porto dan Bayern vs Dortmund/Man City vs Chelsea. Terlepas dari itu, saat ini sudah ada enam tim yang lolos ke perempatfinal Liga Champions 2020-2021.

Inggris menjadi negara yang paling banyak mengirimkan wakil yakni dua tim, melalui Liverpool dan Manchester City. Sementara itu, empat klub lain berasal dari negara yang berbeda-beda. Sebut saja Borussia Dortmund (Jerman), Paris Saint-Germain (Prancis), FC Porto (Portugal) dan Real Madrid (Spanyol).

Mengingat baru enam tim yang lolos, itu berarti masih ada dua slot tersisa yang diperebutkan. Dini hari nanti akan digelar dua match lanjutan leg II babak 16 besar Liga Champions 2020-2021, yakni Chelsea vs Atletico Madrid dan Bayern Munich vs Lazio. (Chelsea akan bersua Atletico Madrid) Tim tuan rumah berada di atas angin karena sama-sama mendulang kemenangan di pertemuan pertama. Chelsea menang 1-0 atas Atletico Madrid, sedangkan Bayern Munich menghancurkan Lazio 4-1. Melihat hasil di pertemuan pertama, Bayern Munich dan Chelsea dijagokan lolos ke perempatfinal Liga Champions 2020-2021. Hal itu berarti, Inggris akan memiliki tiga wakil di perempatfinal Liga Champions 2020-2021, sedangkan Jerman mempunyai dua perwakilan. Menarik menanti hasil drawing perempatfinal Liga Champions 20202-2021. Jika melihat daftar klub yang sudah lolos ke perempatfinal Liga Champions, potensi big match sangat mungkin terjadi.