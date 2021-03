PEMAIN senior di Tim Nasional (Timnas) Indonesia U-23, Adam Alis, tampil apik dalam pertandingan uji coba kontra PS Tira Persikabo. Pemain berumur 28 tahun itu menjadi kunci kemenangan 2-0 Timnas Indonesia U-23 meski tidak mencetak gol ataupun assist dalam pertandingan tersebut.

Okezone pun memilih Adam Alis sebagai Man of the Match pada pertandingan yang berlangsung di Stadion Madya, Jakarta, Jumat 5 Maret 2021, malam WIB tersebut. Peran Adam Alis cukup krusial dalam pertandingan tersebut, terutama untuk membangkitkan permainan Timnas Indonesia U-23.

Timnas Indonesia U-23 sempat kewalahan meladeni permainan PS Tira Persikabo. Setidaknya, pada lima menit pertama, ada empat ancaman berbahaya dari PS Tira Persikabo ke gawang Timnas Indonesia U-23.

Namun, perlahan-lahan permainan Timnas Indonesia U-23 membaik. Peran Adam Alis sebagai pemain senior cukup terasa dalam membaiknya permainan Garuda Nusantara –julukan Timnas Indonesia U-23. Selain itu, Adam Alis pun beberapa kali membahayakan gawang PS Tira Persikabo.

Sementara itu, Pelatih Timnas Indonesia U-23, Shin Tae-yong, punya pendapat sendiri tentang Man of the Match pada pertandingan kontra PS Tira Persikabo. Juru taktik asal Korea Selatan (Korsel) itu menjawab pertanyaan tentang Man of the Match dengan lebih diplomatis.

Bagi Shin Tae-yong, semua pemain Timnas Indonesia U-23 adalah Man of the Match dalam pertandingan kontra PS Tira Persikabo. Sebab, para pemain Timnas Indonesia U-23 berjuang hingga akhir untuk mengalahkan lawannya pada kemarin malam.

“Untuk man of the match saya mau memberikan kepada semua pemain yang main hari ini,” ungkap Shin Tae-yong, dalam konferensi pers virtual. “Walaupun situasi yang sangat melelahkan, tetapi mereka bisa punya mental mau menang, jadi saya mau memberi tepuk tangan untuk semua pemain yang hari ini main,” tambahnya. Garuda Nusantara akan melakukan pertandingan uji coba kedua melawan Bali United di Stadion Madya, Minggu 7 Maret 2021, malam WIB. Timnas Indonesia U-23 harus tampil apik karena Bali United lebih kuat ketimbang PS Tira Persikabo. Kemenangan pada dua pertandingan uji coba akan menunjukkan hasil pemusatan latihan (TC) Timnas Indonesia U-23 yang berlangsung di Jakarta sejak 8 Februari lalu. TC ini merupakan bagian dari persiapan Timnas Indonesia U-23 untuk berlaga di SEA Games 2021 Vietnam.