JADWAL 32 besar Liga Eropa 2020-2021 akan menggelar 16 pertandingan malam ini waktu Eropa atau Jumat 19 Februari 2021 dini hari WIB. Dari 16 pertandingan yang digelar, laga Real Sociedad vs Manchester United jadi yang paling disorot.

Bagaimana tidak, duel ini mempertemukan tim teras Liga Spanyol dan Liga Inggris. Real Sociedad saat ini menduduki posisi lima klasemen sementara Liga Spanyol. Sementara Man United menempati posisi dua klasemen sementara Liga Inggris 2020-2021.

Sekarang yang jadi pertanyaan, akankah Man United menjadikan ajang Liga Eropa sebagai kompetisi yang diseriusi untuk dimenangkan? Jawabannya kemungkinan besar iya.

Sebab, pelatih Man United Ole Gunnar Solskjaer ingin memenangkan gelar sebanyak-banyaknya musim ini demi menarik kepercayaan diri manajemen Setan Merah. Selain sudah tiba di babak 32 besar Liga Eropa, Man United juga lolos ke perempatfinal Piala FA.

Di Liga Inggris, Man United masih menjaga peluang juara meski butuh usaha ekstra. Sebab hingga pekan 24, Man United yang duduk di posisi dua dengan koleksi 46 angka, terpaut 10 poin dari Manchester City di puncak klasemen.

BACA JUGA: Real Sociedad vs Man United, Bruno Fernandes Layak Jadi Andalan Setan Merah

Terlepas dari itu, peluang Man United memenangkan laga kontra Real Sociedad dini hari nanti sangat besar. Sebab, Man United tak harus menghadapi Real Sociedad di kandang lawan, melainkan di tempat netral yakni Allianz Stadiun, Turin, Italia.

Keputusan itu diambil karena pemerintah Spanyol –negara asal Real Sociedad– melarang penerbangan dari Inggris masuk wilayah mereka imbas pandemi Covid-19. Selain Real Sociedad vs Man United, sejumlah laga berkelas juga digelar dini hari nanti di lanjutan leg I babak 32 besar Liga Eropa 2020-2021.

Sebut saja Braga vs AS Roma, Slavia Praha vs Leicester City, Wolfsberg vs Tottenham Hotspur dan Benfica vs Arsenal. Mayoritas tim kuat akan bermain sebagai tim tamu di leg I, untuk kemudian gantian menjadi tuan rumah pada pertemuan kedua yang digelar pekan depan.

Berikut jadwal 32 besar Liga Eropa malam ini:

Kamis, 18 Februari 2021 pukul 22.00

Dynamo Kyiv vs Club Brugge

Jumat, 19 Februari 2021 pukul 00.55

Olympiakos vs PSV Eindhoven.

Young Boys vs Bayer Leverkusen

Krasnodar vs Dinamo Zagreb

Braga vs AS Roma

Slavia Praha vs Leicester City

Crvena Zvezda vs AC Milan

Real Sociedad vs Manchester United

Wolfsberg vs Tottenham Hotspur

Jumat, 19 Februari 2021 pukul 03.00 WIB

Lille vs Ajax Amsterdam

Maccabi Tel Aviv vs Shakhtar Donetsk

Granada vs Napoli

Molde vs Hoffenheim

RB Salzburg vs Villarreal

Royal Atnwerp vs Glasgow Rangers

Benfica vs Arsenal