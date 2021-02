NYON – Larangan dari Pemerintah Jerman untuk pendatang asal Inggris membuat laga-laga 16 Besar Liga Champions 2020-2021 terancam batal digelar. Federasi Sepakbola Eropa (UEFA) bergerak cepat dengan memindahkan venue pertandingan Liga Champions, salah satunya Borussia Monchengladbach vs Manchester City.

Seperti diketahui, Pemerintah Jerman menerapkan kebijakan ketat soal pendatang. Mereka yang datang dari Inggris, dilarang memasuki wilayah Jerman guna mencegah penyebaran virus Corona varian baru. Larangan tersebut juga berlaku untuk pertandingan sepakbola di level elite.

Kebijakan dari Pemerintah Jerman itu mengancam keberlangsungan dua laga Leg I 16 Besar Liga Champions 2020-2021. RB Leipzig dan Borussia Monchengladbach harus putar otak agar tidak kehilangan hak sebagai tuan rumah serta dinyatakan kalah WO.

Bekerja sama dengan UEFA, RB Leipzig sepakat memindahkan venue laga kontra Liverpool ke Puskas Arena, Budapest, Hungaria. Venue netral memang menjadi opsi paling masuk akal. Begitu juga dengan laga Borussia Monchengladbach vs Man City yang juga dipindah ke Puskas Arena.

“UEFA mengonfirmasi laga leg I Babak 16 Besar Liga Champions 2020-2021 antara Borussia Monchengladbach dan Manchester City sekarang akan digelar di Puskas Arena di Budapest,” bunyi pernyataan tersebut, disitat dari situs resmi UEFA, Selasa (9/2/2021).

“Tanggal pertandingan (25 Februari 2021) dan waktu sepak mula (03.00 WIB) tidak berubah,” sambung pernyataan itu lagi.

“UEFA mengucapkan terima kasih kepada Borussia Monchengladbach dan Manchester City atas kerja sama erat dan dukungannya, begitu juga kepada Federasi Sepakbola Hungaria atas bantuan serta persetujuan untuk menggelar pertandingan,” tutup UEFA.

Kendati dimainkan di tempat netral, Borussia Monchengladbach tetap akan berstatus tuan rumah. Kecuali ada perubahan, leg kedua tetap akan dilangsungkan di kandang Manchester City pada 17 Maret 2021 dini hari WIB.

Venue laga memang sama seperti RB Leipzig vs Liverpool, yakni Puskas Arena. Namun, ada jarak sepekan di antara kedua laga itu. RB Leipzig vs Liverpool dihelat pada Rabu 17 Februari 2021, sedangkan Monchengladbach vs Man City 25 Februari dini hari WIB.

UEFA sendiri bersikeras menggelar dua leg babak 16 Besar Liga Champions 2020-2021 di tengah pandemi Covid-19. Perubahan seperti halnya musim lalu, bisa saja terjadi pada fase perempatfinal, andai wabah virus Corona belum juga mereda.