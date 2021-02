RCTI akan menyiarkan empat pertandingan secara langsung laga lanjutan pekan ke-21 Liga Italia 2020-2021. Laga-laga yang disiarkan RCTI secara live dan eksklusif meliputi Fiorentina vs Inter Milan, Juventus vs AS Roma, Genoa vs Napoli dan Lazio vs Cagliari.

Laga Fiorentina vs Inter Milan yang digelar pada Sabtu 6 Februari 2021 pukul 02.45 WIB, merupakan partai pembuka pekan ke-21 Liga Italia 2020-2021. Secara performa, kedua tim tak jauh berbeda, ambil contoh dalam empat laga terkini di Liga Italia 2020-2021.

(Inter saat menang 4-0 atas Benevento)

Dalam empat laga terkini, Inter Milan mendapatkan delapan poin, hasil dua menang dan dua imbang. Sementara La Viola –julukan Fiorentina– meraup tujuh angka, hasil dari dua menang, satu imbang dan satu kalah.

Secara posisi di klasemen Fiorentina memang jauh tertinggal dari Inter, namun apa pun bisa terjadi mengingat performa terkini kedua tim tak jauh berbeda. Fiorentina kini duduk di posisi 11 dengan koleksi 22 angka, terpaut 22 poin dari Inter Milan di tangga kedua.

Kemudian pada Minggu 7 Februari 2021 pukul 00.00 WIB, giliran laga Juventus vs AS Roma yang disiarkan RCTI. Bisa dibilang, laga ini merupakan pertandingan paling besar di giornata ke-21 Liga Italia 2020-2021.

Dibilang paling besar merujuk kepada klasemen sementara Liga Italia 2020-2021. AS Roma saat ini duduk di posisi tiga dengan koleksi 40 angka, unggul satu poin dari Juventus di tempat keempat.

Bagi Juventus, kepercayaan diri mereka sedang meninggi. Sebab pada Rabu 3 Februari 2021 dini hari WIB, Juventus baru saja menang 2-1 atas Inter Milan di leg I semifinal Coppa Italia 2020-2021. Hebatnya lagi, laga dimenangkan Juventus di kandang lawan. (Juventus menang 2-1 atas Inter Milan) Kemenangan juga dibutuhkan Juventus untuk menjaga peluang mereka menjuarai Liga Italia 10 musim beruntun. Terlebih, pesaing mereka, Inter, dihadapkan dengan lawan lumayan tangguh pekan ini. Karena itu, Juventus mesti memanfaatkan momentum tersebut. Sementara itu, dua laga lainnya mempertemukan Genoa vs Napoli dan Lazio vs Cagliari. Napoli dan Lazio terus memburu hasil maksimal demi merealisasikan misi mereka, yakni finis di zona Liga Champions alias empat besar. Berikut jadwal siaran langsung pekan ke-21 Liga Italia 2020-2021 di RCTI: Sabtu, 6 Februari 2021 Fiorentina vs Inter Milan (02.45 WIB) Minggu, 7 Februari 2021 Juventus vs AS Roma (00.00 WIB) Genoa vs Napoli (02.45 WIB) Senin, 8 Februari 2021 Lazio vs Cagliari (02.45 WIB) (Ram).