SEBANYAK enam pertandingan seru mewarnai pekan 21 Liga Inggris 2020-2021 yang dihelat Sabtu 30 Januari malam WIB. Dari semua pertandingan itu, laga akbar antara Arsenal vs Manchester United paling mencuri perhatian.

Pekan 21 Liga Inggris 2020-2021 dibuka dengan pertandingan antara Everton vs Newcastle United di Stadion Goodison Park. Ini menjadi ajang balas dendam bagi The Toffees karena takluk 1-2 di pertemuan pertama, November silam.

Sayangnya, misi balas dendam gagal total. Malahan, mereka kembali harus menelan pil pahit di kandang sendiri. Everton tumbang dengan skor 0-2 dari Newcastle United. Juru gedor The Magpies, Callum Wilson, kembali menjadi momok dengan memborong dua gol, sama seperti kala menang di kandang sendiri.

Berikutnya, tiga pertandingan digelar secara bersamaan. Ada laga Crystal Palace vs Wolverhampton Wanderers, lalu Manchester City vs Sheffield United, dan terakhir West Bromwich Albion vs Fulham. Dari ketiganya, hanya laga yang disebut terakhir yang tidak menghasilkan pemenang.

Crystal Palace sukses menaklukkan Wolverhampton Wanderers dengan skor 1-0. Angka yang sama tertera di papan skor pada laga Man City vs Sheffield United. The Citizens mengemas angka penuh berkat gol tunggal Gabriel Jesus di menit delapan.

Hasil tersebut berarti penting bagi Man City. Sebab, rival berat mereka, Man United harus menjalani laga tandang sulit ke Stadion Emirates, markas Arsenal. Potensi Setan Merah hilang angka sangat besar. Benar saja, laga tersebut berakhir dengan skor sama kuat 0-0.

Skor akhir tidak mencerminkan jalannya laga. Sebab, Arsenal dan Man United terlibat jual beli serangan, utamanya pada babak kedua. Anak asuh Ole Gunnar Solskjaer sempat mengkreasi banyak peluang dan menguasai jalannya laga pada paruh pertama. Selepas turun minum, giliran Arsenal yang memegang kendali di awal-awal. Man United perlahan bangkit dan menorehkan beberapa peluang bagus. Sayangnya, kualitas penyelesaian akhir dari pemain Arsenal dan Man United masih perlu diasah kembali. Pertandingan terakhir yang digelar adalah Southampton vs Aston Villa. Secara mengejutkan, The Villans sanggup membawa pulang angka penuh dari Stadion Saint Mary. Gol tunggal kemenangan dicetak oleh Ross Barkley di menit 41, memanfaatkan umpan matang Jack Grealish. Berikut hasil lengkap Liga Inggris 2020-2021 Semalam: Everton vs Newcastle United 0-2 Crystal Palace vs Wolverhampton Wanderers 1-0 Manchester City vs Sheffield United 1-0 West Bromwich Albion vs Fulham 2-2 Arsenal vs Manchester United 0-0 Southampton vs Aston Villa 0-1