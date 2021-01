SULIT bagi perempuan mana pun menolak pesona Cristiano Ronaldo. Memiliki wajah yang rupawan, kekayaan berlimpah dan tubuh atletis, membuat Cristiano Ronaldo dapat dengan mudah mendapatkan hati perempuan yang ia suka.

Tak jarang, sejumlah model pakaian dalam (lingerie) yang memiliki tubuh aduhai jatuh ke pelukan Cristiano Ronaldo. Sosok pertama adalah Gemmar Atkinson. Gemma Atkinson saat ini berprofesi sebagai model fitness atau kebugaran. Namun, ketika menjalin cinta dengan Cristiano Ronaldo pada 2007, Gemma Atkinson menyandang status sebagai model lingerie termahal Inggris.

(Gemma Atkinson masih cantik di usia 36 tahun)

Gemma Atkinson pun pernah menceritakan kencan pertamanya dengan Cristiano Ronaldo pada medio 2007. Dalam pengakuan perempuan yang kini berusia 36 tahun tersebut, kencan pertama yang dilakukan Gemma Atkinson dan Cristiano Ronaldo berjalan aneh.

“Kami berkencan di rumah saya dan minum secangkir teh, sambil menonton Only Fools and Horses, benar-benar,” kata Gemma Atkinson mengutip dari Hello Magazine, Kamis.

Kemudian, ada juga model asal Venezuela, Alexandra Mendez. Sayangnya untuk Alexandra Mendez, Cristiano Ronaldo tidak sempat bertemu karena terhalang waktu. Mendez meyakini jika ia bertemu Cristiano Ronaldo, CR7 takkan menjalin cinta dengan pacarnya saat ini, Georgina Rodriguez.

(Alexandra Mendez, hampir jadi pacar Ronaldo)

“Itu (Ronaldo dan Mendez sempat bertaruh) kurang lebih terjadi tiga tahun yang lalu. Sayangnya, musim panas 2016 Cristiano Ronaldo bertemu Georgina Rodriguez. Jika tidak, mungkin ia sudah bertemu saya,” kata Alexandra Mendez mengutip dari The Sun.

Selanjutnya ada juga Daniella Chavez. Model asal Cile ini menjalin komunikasi dengan Cristiano Ronaldo pada November 2014, atau ketika CR7 masih berstatus kekasih supermodel asal Rusia, Irina Shayk.

(Daniella Chavez, mantan gebetan Cristiano Ronaldo)

“Saya bertemu Cristiano (Ronaldo) pada November 2014 di Amerika Serikat. Kami telah berbincang banyak di email dan Skype,” kata Daniella Chavez saat diwawancara media Meksiko Reforma, Okezone mengutip dari Daily Mail.

Setelah bertemu langsung, Daniella Chavez langsung mengetahui karakter asli Cristiano Ronaldo. Ia menilai Cristiano Ronaldo sebagai sosok pemalu, tidak seperti pandangan orang kebanyakan yang menilai CR7 sebagai pribadi yang angkuh. “Cristiano pada awalnya sangat pemalu. Tetapi, ketika ia mampu membangun kepercayaan dirinya, ia merupakan pria yang baik,” lanjut Daniella Chavez. (Cristiano Ronaldo dan Georgina Rodriguez hidup bahagia) Kemudian nama terakhir adalah Georgina Rodriguez. Berbeda dengan nama lainnya, Georgina Rodriguez baru menjadi model pakaian dalam semenjak berstatus kekasih Cristiano Ronaldo. Saat ini, Georgina Rodriguez diikat kontrak pakaian dalam asal Italia, Yamamay. Hubungan Cristiano Ronaldo dan Georgina Rodriguez terjalin sejak 2016 dan sudah dikaruniai satu anak perempuan, yakni Alana Martina yang lahir pada 12 November 2017.