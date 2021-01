KOMPETISI Liga Champions selalu menjadi sebuah ajang yang paling menarik untuk dibahas. Dalam ajang yang memperebutkan trofi si Kuping Besar itu, klub-klub terbaik dari berbagai liga di Eropa bersaing menjadi yang terbaik di Benua Biru tersebut.

Tentu menarik melihat klub manakah yang bakal menjadi kampiun di Liga Champions 2020-2021. Apalagi mengingat turnamen tersebut diselenggarakan di tengah kondisi yang tak biasa, yakni di saat pandemi virus corona.

Gara-gara wabah Covid-19 itu, jadwal pertandingan jadi lebih dipadatkan. Bahkan waktu setiap tim untuk melakukan pramusim juga hanya sebentar lantaran kompetisi dimulai sangat cepat pasca-berakhirnya musim 2019-2020.

Dengan berbagai kendala tersebut, Liga Champions 2020-2021 pada akhirnya tetap terselenggara dengan baik sejauh ini. Fase grup telah dimulai pada 20 Oktober 2020 kemarin dan bakal berakhir 10 Desember 2020.

Sebanyak 16 tim sudah lolos ke babak 16 besar Liga Champions 2020-202. Nantinya Borussia Monchengladbach akan bertemu Manchester City, Lazio vs Bayern Munich, Atletico Madrid vs Chelsea, RB Leipzig vs Liverpool, Porto vs Juventus, Barcelona vs PSG, Sevilla vs Borussia Dortmund dan Atalanta vs Real Madrid.

Calon Kuat Juara Liga Champions 2020-2021





(Bayern Munich bisa lanjutkan dominasi musim ini)

Tentu saat ini banyak orang yang bertanya-tanya, kira-kira klub mana yang paling berpeluang menjadi juara Liga Champions 2020-2021? Tentunya jika membahas itu, maka Bayern Munich mungkin menjadi salah satu kandidat terkuat. Sebab Bayern mengikuti kompetisi tersebut dengan status sebagai sang juara bertahan.

Ya, Bayern adalah tim yang berhasil menjadi Raja Eropa pada musim 2019-2020 usai mampu mengalahkan Paris Saint-Germain (PSG) 1-0 di final tahun lalu. Pada saat itu, Bayern mencatatkan rekor fantastis karena tak terkalahkan sedari fase grup sampai menjadi juara.

Meski pada Liga Champions 2020-2021 ini Bayern tak diperkuat pemain seperti Thiago Alcantara yang pergi ke Liverpool dan Philippe Coutinho yang kembali ke Barcelona, skuad mereka secara keseluruhan tak berubah.

Malahan Bayern baru saja kedatangan Leroy Sane dari Manchester City di musim panas 2020. Kehadiran Sane jelas menambahkan daya serang Bayern di musim ini dan terbukti klub tersebut lolos ke babak 16 besar dengan status sebagai juara Grup A.

Kerennya, lagi-lagi Bayern tidak terkalahkan dari enam pertandingan yang sudah mereka mainkan. Jadi, jelas Bayern berada di pole position dalam perebutan trofi si Kuping Besar di musim 2020-2021.

Selain Bayern Munich, Barcelona juga layak masuk kandidat juara. Barcelona sempat memenangkan lima laga awal di Fase Grup G, sebelum akhirnya kalah 0-3 dari Juventus di pertandingan terakhir.

(Barcelona bisa tampil mengejutkan)

Sayangnya, Barcelona bisa dikatakan masih kurang konsisten di awal musim 2020-2021 ini. Sebab di Liga Spanyol, Lionel Messi dan kawan-kawan justru terseok-seok. Ditakutkan bila kondisi itu terus berlanjut, Barcelona bisa-bisa kesulitan ketika sudah bermain di babak penyisihan.

Tentu itu menjadi PR untuk Koeman yang memang baru melatih Barcelona di musim ini. Andai Koeman bisa menjaga performa mereka dengan baik seperti di setiap pertandingan di Liga Champions sejauh ini, maka Barcelona layak menjadi kandidat terkuat juara kompetisi tersebut.

Selain Barcelona dan Bayern, dua tim perwakilan Liga Inggris pun ada juga yang berhasil mencuri perhatian di Liga Champions karena sejauh ini masih tak terkalahkan. Kedua tim itu adalah Manchester City dan Chelsea.

Geliat Wakil Inggris dan Juventus Pertama mari membahas Man City. Skuad berjuluk The Citizens itu jelas harus masuk ke dalam kandidat kuat peraih gelar juara Liga Champions di setiap musimnya. Sebab skuad mereka yang bertabur bintang jelas menjadi modal yang sangat kuat untuk memenangi kompetisi tersebut. (Guardiola bisa bawa Man City berjaya) Apalagi Man City ditunggangi oleh pelatih yang dianggap sebagai salah satu manajer terhebat dalam sejarah sepakbola, yakni Josep Guardiola. Setiap klub yang dipegang Guardiola, maka tim tersebut akan menjelma menjadi tim yang sangat kuat, seperti selayaknya saat ia menangani Barcelona dan Bayern. Sejak Guardiola pindah ke Man City pada 2016-2017 silam, setahun setelahnya ia berhasil mendominasi Liga Inggris. Berbagai gelar di kompetisi lokal sudah dicicipi pelatih asal Spanyol itu bersama Man City. Kini, target Guardiola adalah mengangkat trofi Liga Champions bersama Sergio Aguero dan kawan-kawan. Perpanjangan kontrak senilai dua musim yang baru dilakukan Guardiola bersama Man City pada pertengahan November 2020 membuktikan bahwa tampaknya pelatih berusia 49 tahun itu siap untuk memasukkan trofi Liga Champions ke lemari gelar juaranya. Lalu Chelsea yang sedang membangun skuad terbaik mereka di musim ini rasa-rasanya patut diperhitungkan. Sebab belanja besar yang sudah dilakukan sang pelatih, Frank Lampard, di musim panas 2020 telah membuat The Blues tampil sangat menjanjikan sejauh ini. Lampard dengan cerdas membeli pemain yang terlihat memiliki lubang di musim lalu. Dalam hal pertahanan, Lampard mendatangkan tiga bek Thiago Silva, Malang Sarr, dan Ben Chilwell, serta kiper Edouard Mendy. Di sisi penyerangan, Lampard berhasil merekrut nama-nama besar seperti Kai Havertz, Timo Werner, dan Hakim Ziyech. Dengan penambahan amunisi serta para pemain yang sudah ia miliki sebelumnya, Chelsea pun kini benar-benar sangat berbahaya dan layak untuk diperhitungkan dalam perebutan gelar juara Liga Champions 2020-2021. Selain Man City dan Chelsea, tentunya Liga Inggris masih memiliki satu tim perwakilan yang berpeluang menjadi juara Liga Champions di musim ini. Klub itu tentu adalah Liverpool, sang juara Liga Champions 2018-2019. Liverpool asuhan Jurgen Klopp itu jelas harus masuk ke dalam daftar kandidat terkuat peraih gelar Liga Champions karena sejauh ini klub tersebut memang masih sangat kompetitif. Skuad yang mereka miliki pun tak jauh berbeda dengan saat mereka menjadi kampiun di musim 2018-2019, jadi seharusnya Liverpool mampu bersaing ketat hingga mencapai final nanti. Kemudian bagaimana dengan perwakilan Italia? Seperti yang diketahui, Italia memiliki empat tim yang tampil di fase grup Liga Champions 2020-2021. Tim itu adalah Juventus, Lazio, Inter Milan, dan Atalanta. (Cristiano Ronaldo, modal Juventus juara Liga Champions 2020-2021) Dari keempat tim tersebut, tampaknya hanya Juventus yang paling memungkinkan bersaing hingga partai puncak di kompetisi Liga Champions. Dengan memiliki banyak pemain hebat di skuad mereka, apalagi ada nama Cristiano Ronaldo, maka Juventus memang layak dijagokan di musim 2020-2021. Akan tetapi, yang menjadi masalah adalah pelatih baru Juventus, yakni Andrea Pirlo. Pirlo yang baru benar-benar menjalani karier sebagai pelatih itu diragukan kemampuannya oleh berbagai pihak. Sebab andai Pirlo tak bisa mengatur strategi dengan baik, maka efek buruknya akan terlihat di penampilan Juventus. Patut dinantikan apakah Pirlo mampu membawa Juventus dengan baik di Liga Champions, maupun di Liga Italia. Satu hal yang pasti, Pirlo seharusnya sedikit agak tenang karena ada Ronaldo yang bisa diandalkan di tim tersebut. Lantas bagaimana dengan PSG, finalis dari Liga Champions 2019-2020? Kehadiran Mauricio Pochettino di kursi pelatih dapat memberi warna baru bagi permainan PSG. Terlebih, PSG sudah menunjukkan kemapanan mereka musim ini. Les Parisiens –julukan PSG– lolos ke 16 besar Liga Champions 2020-2021 dengan status juara grup, mengungguli tim mapan lainnya seperti RB Leipzig dan Manchester United. Bagaimana dengan Real Madrid? Meski lolos ke babak 16 besar menunggu hingga matchday pamungkas, jangan pernah mencoret Madrid dari persaingan. Keberadaan Zinedine Zidane yang berpengalaman memenangkan trofi si Kuping Besar, jadi faktor utama Madrid dijagokan menjadi juara. (Zidane bisa jadi sosok pembeda bagi Real Madrid) Begitulah kira-kira kurang lebih penjabaran tim-tim mana saja yang paling berpeluang menjadi juara Liga Champions 2020-2021. Bayern Munich menjadi tim yang paling berkemungkinan besar meraih trofi tersebut lagi. Namun, mereka tetap harus waspada dengan tim lain seperti Barcelona, Man City, dan Chelsea yang mulai memperlihatkan taringnya. Jangan juga lupakan Liverpool, Juventus, serta tim kuda hitam Dortmund yang siap menyemarakkan perebutan gelar juara Liga Champions 2020-2021.