SEBELUM kenal Cristiano Ronaldo, Georgina Rodriguez jauh dari kesan glamour. Medio 2016, perempuan yang kini berusia 26 tahun tersebut hanya berstatus sebagai asisten penjualan di salah satu toko brand fesyen ternama dunia.

Menurut laporan The Sun, gaji Georgina Rodriguez kala itu 250 pounds atau sekira Rp4,7 juta per minggu. Jika menggunakan skema gaji orang Indonesia yang mana dibayar per bulan, Georgina Rodriguez menerima bayaran 1.000 pound atau setara Rp19 juta.

Nominal di atas terlihat besar. Namun, biaya hidup tinggi di Spanyol membuat Georgina Rodriguez harus hidup sederhana untuk bertahan hidup. Namun, gaya hidup Georgina Rodriguez berubah semenjak kenal dengan Cristiano Ronaldo.

Derajat Georgina Rodriguez dinaikkan Cristiano Ronaldo secara drastis. Memanfaatkan ketenaran sang kekasih, Georgina Rodriguez menjelma sebagai salah satu model papan atas dunia.

Status sebagai pacar Cristiano Ronaldo membuat followers Georgina Rodriguez di Instagram melonjak drastis. Sekarang, followers Georgina Rodriguez di Instagram mencapai 22,9 juta!

Memiliki followers membuat Georgina Rodriguez membuka jasa endorse. Jadi, siapa pun (asalkan barang legal) bisa menitipkan barangnya untuk dipasarkan Georgina Rodriguez di akun Instagram-nya.

Lantas, berapa tarif yang dipasang Georgina Rodriguez untuk satu kali endorse barang di Instagram-nya? Menurut laporan Mundo Deportivo, di setiap unggahan, Georgina Rodriguez meraup USD9.000 atau setara Rp124,8 juta! Menurut Glamour Fame, kekayaan Georgina Rodriguez saat ini mencapai USD10 juta atau setara Rp138,8 miliar. Kekayaan itu akan terus bertambah, mengingat Georgina Rodriguez memiliki banyak sumber pemasukan. Selain sebagai model dan selebgram, Georgina Rodriguez juga mendapat jatah bulanan dari Cristiano Ronaldo sebesar 80.000 pounds atau setara Rp1,52 miliar per bulan. Karena itu, Georgina Rodriguez yang awalnya berjualan di salah satu toko brand fesyen ternama, kini bisa membeli barang apa pun yang ia mau. Tak heran, Georgina Rodriguez kini kerap memakai barang bermerek. Georgina Rodriguez pernah menggunakan tas seharga 5.000 pounds (Rp95 juta) bermerek Channel hingga jaket buatan desainer ternama (Balmain) seharga 1.400 pounds (Rp26,6 juta).