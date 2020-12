JADWAL Liga Inggris malam ini akan melangsungkan tiga pertandingan. Sebanyak tiga pertandingan itu mempertemukan Crystal Palace vs Leicester City, Chelsea vs Aston Villa dan Everton vs Manchester City.

Pemain-pemain yang mentas di Liga Inggris, tenaganya benar-benar dikuras. Sebab, dini hari tadi, pekan ke-15 Liga Inggris 2020-2021 baru saja rampung. Laga Wolverhampton vs Tottenham Hotspur yang berakhir 1-1 menjadi penutup pekan ke-15 Liga Inggris 2020-2021.

(Jamie Vardy berpotensi cetak gol nanti malam)

Namun, belum juga satu hari, nanti malam Premier League akan menggelar laga pekan ke-16. Laga pekan ke-16 Liga Inggris 2020-2021 dimulai dengan pertandingan yang mempertemukan Crystal Palace vs Leicester City pada Senin 28 Desember 2020 pukul 22.00 WIB.

Bagi tuan rumah, kemenangan merupakan suatu kewajiban. Sebab, sudah empat laga beruntun di Liga Inggris 2020-2021, The Eagles –julukan Crystal Palace– gagal meraih kemenangan.

Bahkan dalam dua laga terkini, Wilfried Zaha dan kawan-kawan menjadi bulan-bulanan setelah dihajar Liverpool 0-7 dan Aston Villa 0-3. Namun, Crystal Palace takkan bisa dengan mudah meraih kemenangan.

Sebab, Leicester memiliki Jamie Vardy yang tampil luar biasa di laga tandang. Dari 11 gol yang dibuat di Liga Inggris 2020-2021, sembilan di antaranya dilesakkan di kandang lawan. Karena itu, jangan heran jika di laga nanti malam Jamie Vardy kembali mencetak gol.

Kemudian pada Selasa 29 Desember 2020 pukul 00.00 WIB mempertemukan Chelsea vs Aston Villa. Masa depan pelatih Chelsea Frank Lampard sedang dalam sorotan. Sebab dalam lima pertandingan terkini di Liga Inggris, Chelsea kalah tiga kali. (Nasib Frank Lampard berada di ujung tanduk) Terbaru, Chelsea dipermalukan Arsenal 1-3! Padahal sebelum bertemu Chelsea, Arsenal gagal menang dalam tujuh laga terkini di Liga Inggris. Bagaimana dengan Aston Villa? Jack Grealish dan kawan-kawan justru on fire , yang mana dalam dua laga terkni selalu menang 3-0. Laga penutup malam ini mempertemukan duel big match Everton vs Manchester City. Dibilang big match karena Everton kini menduduki posisi dua klasemen Liga Inggris 2020-2021 dengan koleksi 29 angka, unggul tiga poin dari Man City di tempat keenam. Bahkan jika Everton mengalahkan Man City dini hari nanti, The Toffees –julukan Everton– akan menyamai perolehan poin Liverpool di puncak klasemen. Karena itu, menarik menanti hasil akhir laga-laga Liga Inggris malam ini. Berikut jadwal Liga Inggris malam ini: Senin, 28 Desember 2020 Crystal Palace vs Leicester City (pukul 22.00 WIB) Selasa, 29 Desember 2020 Chelsea vs Aston Villa (pukul 00.00 WIB) Everton vs Man City (pukul 03.00 WIB)