LONDON – Pemain Juventus, Cristiano Ronaldo, telah mengukir banyak prestasi bergengsi selama berkarier di dunia sepakbola profesional. Hal itu membuat Cristiano Ronaldo bergelimang harta sehingga bisa hidup mewah.

Banyak orang mungkin menilai jika hidup Cristiano Ronaldo akrab dengan kemewahan. Akan tetapi, pendapat itu tidak sepenuhnya benar. Sebab, Cristiano Ronaldo juga suka kesederhanaan.

Mantan pacar Cristiano Ronaldo, Gemma Atkinson, punya cerita yang membuktikan kesederhanaan megabintang asal Portugal tersebut. Cerita Gemma Atkinson bersumber dari pengalaman pribadinya saat menjadi wanita nomor satu di hati Cristiano Ronaldo.

Cristiano Ronaldo berpacaran dengan Gemma Atkinson pada 2007 silam. Saat itu, Cristiano Ronaldo sedang naik daun berkat penampilan impresifnya bersama Manchester United.

Cristiano Ronaldo sudah bergelimang harta saat berpacaran dengan Gemma Atkinson. Meski begitu, gaya pacaran Cristiano Ronaldo cukup sederhana seperti orang-orang lainnya.

Gemma Atkinson menceritakan, bahwa dirinya dan Cristiano Ronaldo kerap menghabiskan waktu berdua dengan minum teh dan menonton serial komedi Only Fools and Horses. Kegiatan itu sudah cukup untuk membuat Cristiano Ronaldo nyaman.

"Biasanya dia (Cristiano Ronaldo) datang ke rumah saya, minum secangkir teh dan menonton Only Fools and Horses. Sederhana saja, hanya Only Fools and Horses dan secangkir teh dan ia sudah sangat menikmatinya," ujar Atkonsin kepada stasiun radio Key 103, Sabtu (26/12/2020).

Hubungan Cristiano Ronaldo dan Gemma Atkinson sayangnya cuma bertahan beberapa bulan saja. Setelah putus, artis asal Inggris itu mendapatkan banyak tawaran untuk membongkar aib sang mantan. Akan tetapi, Gemma Atkinson menolaknya.

“Bersama Ronaldo membuat saya jadi gila, karena kemana pun dia pergi, selalu diikuti banyak media. Saat kami berpisah, saya banyak mendapatkan tawaran uang besar untuk bicara mengenai pribadinya, tapi saya tidak menginginkan itu," ucap Gemma Atkinson, mengutip dari Mirror.

Kini, Gemma Atkinson dan Cristiano Ronaldo telah melanjutkan hidup mereka masing-masing. Gemma Atkinson menjalin hubungan spesial dengan penari profesional, Gorka Marquez. Sementara itu, Cristiano Ronaldo berpacaran dengan model seksi asal Argentina, Georgina Rodriguez.