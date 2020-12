RCTI akan menyiarkan tiga pertandingan pekan ke-13 Liga Italia 2020-2021 secara langsung akhir pekan ini. Sebanyak tiga pertandingan yang dimaksud meliputi Parma vs Juventus, Atalanta vs AS Roma dan Lazio vs Napoli.

Laga Parma vs Juventus digelar pada Minggu 20 Desember 2020 pukul 02.45 WIB. Dalam laga ini Bianconeri –julukan Juventus– membidik kemenangan demi kembali membuka asa memenangkan trofi Liga Italia ke-10 beruntun.

Tengah pekan ini atau di matchday ke-12, Juventus gagal meraih kemenangan. Menjamu Atalanta, Juventus hanya bermain 1-1. Dalam laga tersebut, Juventus sebenarnya hampir menang, mengingat di menit 55 si Nyonya Tua mendapatkan hadiah penalti.

(Cristiano Ronaldo gagal eksekusi penalti di laga Atalanta vs Juventus)

Sayangnya, Cristiano Ronaldo yang maju sebagai eksekutor gagal menjalankan tugasnya dengan baik. Saat itu, tembakan Cristiano Ronaldo ditangkap secara sempurna oleh kiper Atalanta, Pierluigi Gollini.

Karena itu, laga ini akan menjadi momentum pelampiasan Cristiano Ronaldo. Terlebih, Cristiano Ronaldo memiliki catatan apik kontra Parma. Dari empat pertemuan, Cristiano Ronaldo empat kali mengoyak jala gawang Gialloblu –julukan Parma.

BACA JUGA: Gila! Gaji Cristiano Ronaldo Tiap Detik Bisa Beli Nasi Kotak

Selain demi membantu Juventus meraih kemenangan, gol demi gol dibutuhkan Cristiano Ronaldo agar di akhir musim, CR7 keluar sebagai top skor Liga Italia. Jika menjadi top skor Liga Italia, Cristiano Ronaldo menjadi pesepakbola pertama yang menjadi top skor di tiga kompetisi elite Eropa, yakni Liga Inggris, Spanyol dan Italia.

Kemudian pada Senin 21 Desember 2020 pukul 00.00 WIB, laga Atalanta vs AS Roma yang disiarkan RCTI. La Dea –julukan Atalanta– kali ini mematangkan fokusnya ke Liga Italia, setelah sebelumnya terpecah ke Liga Champions. (Remo Freuler saat bobol gawang Juventus) Akibatnya, tim asuhan Gian Piero Gasperini itu saat ini tertahan di posisi delapan dengan koleksi 18 angka. Namun, semenjak memastikan tempat di 16 besar Liga Champions 2020-2021, performa Atalanta di Liga Italia meningkat. Atalanta tercatat menang 3-0 atas Fiorentina serta menahan Juventus 1-1. Karena itu, Roma yang dalam dua laga terkini Liga Italia selalu meraih kemenangan, pantang lengah sedikitpun. Kemudian, partai penutup mempertemukan Lazio vs Napoli. Laga dilangsungkan di Stadion Olimpico pada Senin 21 Desember 2020 pukul 02.45 WIB. Berikut jadwal siaran langsung Liga Italia di RCTI: Minggu, 20 Desember 2020 02.45: Parma vs Juventus. Senin, 21 Desember 2020 00.00: Atalanta vs AS Roma 02.45: Lazio vs Napoli