LONDON – Model lingerie asal Inggris, Gemma Atkinson, menceritakan kencan pertamanya dengan Cristiano Ronaldo pada medio 2007. Dalam pengakuan perempuan yang kini berusia 36 tahun tersebut, kencan pertama yang dilakukan Gemma Atkinson dan Cristiano Ronaldo berjalan aneh.

“Kami berkencan di rumah saya dan minum secangkir teh, sambil menonton Only Fools and Horses, benar-benar,” kata Gemma Atkinson mengutip dari Hello Magazine, Kamis (17/12/2020).

(Gemma Atkinson dan CR7 saat masih berpacaran)

“Saya tidak tahu apakah ia menyukai program itu atau tidak. Hanya menyaksikan acara televisi itu sambil menikmati secangkir teh. Sepertinya ia menikmatinya,” lanjut Gemma Atkinson.

Kisah cinta Cristiano Ronaldo dan Gemma Atkinson tak bisa dibilang lama karena hanya masuk hitungan bulan. Lantas, apa penyebab Cristiano Ronaldo dan Gemma Atkinson pisah jalan?

Ditengarai, kandasnya hubungan mereka karena Cristiano Ronaldo kesal, Gemma Atkinson kerap muncul di sejumlah realitiy show. Dalam reality show itu, Gemma Atkinson kerap menceritakan kehidupan pribadinya dengan pesepakbola berjuluk CR7 tersebut.

Setelah putus, Gemma Atkinson sempat berpacaran dengan mantan penyerang Mitra Kukar, Marcus Bent. Bahkan, keduanya sempat bertunangan, namun sayangnya hubungan keduanya berakhir.

Saat ini, Gemma Atkinson berpacaran dengan koreografer asal Spanyol, Gorka Marquez. Hubungan keduanya telah dikaruniai satu orang anak. Bagaimana dengan Cristiano Ronaldo? Setelah putus dengan Gemma Atkinson, puluhan perempuan sempat dikait-kaitkan dengan Cristiano Ronaldo. Namun, sejak 2016 Cristiano Ronaldo menjatuhkan pilihan kepada Georgina Rodriguez. Saat ini, hubungan keduanya telah dikaruniai satu orang anak yang diberi nama Alana Martina. Alana Martina sendiri lahir pada 12 November 2017. Sekarang yang jadi pertanyaan, kapan Cristiano Ronaldo dan Georgina Rodriguez menikah? Keduanya sudah berpikir ke arah sana, namun diprediksi takkan terealisasi dalam waktu dekat.