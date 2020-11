LONDON – Legenda Manchester United, Roy Keane, mengkritik performa Arsenal di Liga Inggris 2020-2021. Menurut Keane, para pemain Arsenal tampak lembek sehingga tidak mampu berjuang untuk meraih kemenangan dalam setiap pertandingan.

Arsenal layak menerima kritik Keane karena performa mereka dalam tiga laga kandang di Liga Inggris. The Gunners –julukan Arsenal– kalah tiga kali beruntun saat berstatus sebagai tuan rumah.

Pierre-Emerick Aubameyang dan kawan-kawan kalah dari Leicester City (0-1), Aston Villa (0-3), dan teranyar Wolverhampton Wanderers. Arsenal bahkan tertinggal lebih dulu karena gol Pedro Neto (27’).

Namun, Arsenal bisa menyamakan kedudukan melalui gol Gabriel Magalhaes tiga menit berselang. Sayangnya, Daniel Podence (42’) kembali memberi Wolverhampton keunggulan yang bertahan hingga pertandingan selesai. Kekalahan itu membuat Arsenal semakin terpuruk di klasemen sementara Liga Inggris.

Pasukan Mikel Arteta menempati peringkat ke-14 dengan koleksi 13 poin. Arsenal berjarak delapan poin dari Tottenham Hotspur (posisi pertama) dan Liverpool (posisi kedua) di papan atas klasemen sementara.

Posisi 14 tidaklah bagus untuk Arsenal yang termasuk anggota The Big Six –sebutan untuk enam klub besar di Liga Inggris. The Gunners seharusnya bisa meraih hasil lebih baik jika menilik skuad mereka sekarang.

Namun, kenyataan tidaklah sepert itu pada musim ini. Arsenal terpuruk karena tidak mampu tampil bagus secara konsisten. Menurut Keane, para pemain Arsenal kurang percaya diri. "Saya menilai, para pemainnya tidak cukup bagus. Saya kira, tim ini terlalu lembut. Saya kira, pemandu sorak mereka tidak ada sebagaimana ketika mereka tampil bagus melawan Man United. Mereka punya satu poin sejak saat itu, kalah di dua pertandingan lainnya," kata Keane, mengutip dari Sky Sports, Senin (30/11/2020). "Saya menilai, mereka terlihat lembek. Mungkin karena kurangnya kepercayaan diri. Saya tidak melihat perjuangan seperti yang pernah dibicarakan sang manajer. Saya tidak melihat determinasi untuk meraih hasil," ujarnya. "Anda tidak bisa tidur tenang pada malam hari, Anda masih harus mencari cara untuk meraih hasil, dan pada saat ini saya tidak melihat itu (semangat) pada para pemain di tim ini. Saya menilai, mereka terlihat cukup lembek,” tutur legenda Man United itu.