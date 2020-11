MANCHESTER – Ruben Dias tengah memulai kehidupan barunya di Kota Manchester setelah bergabung ke Manchester City pada bursa transfer musim panas 2020. Proses adaptasi Dias berjalan lancar karena dukungan dari sang kekasih, Mariana Goncalves, yang memiliki nama panggung April Ivy.

Menurut laporan The Sun, kekasih Dias memiliki nama panggung karena berkecimpung di dunia hiburan Portugal. Wanita cantik berumur 21 tahun itu adalah penyanyi yang sedang naik daun sekarang.

April telah mencatatkan beberapa kesuksesan. Lagunya, yang berjudul Be Ok, menjadi nomor satu di chart iTunes Portugal. Be Ok adalah salah satu lagu April dari albumnya, game.of.love. April bernaung di bawah label Universal Music France.

Kesibukan April membuatnya tidak bisa berdekatan dengan Dias yang kini tinggal di Kota Manchester. Dias dan Aprli pun menjalani hubungan jarak jauh sekarang.

BACA JUGA: 5 Duel Pemain di Laga Prancis vs Portugal, Cristiano Ronaldo Ditantang Bek Madrid

Meski begitu, kerinduan mereka untuk bertemu terobati beberapa waktu terakhir. Sebab, April sedang berada di London untuk menyelesaikan pengerjaan album barunya. April berada di Inggris sebelum pemerintah setempat menetapkan karantina wilayah jilid dua.

Kesempatan berjumpa di Inggris merupakan momen tepat bagi Dias dan April untuk melepas rindu. Sebelum pindah ke Man City, Dias dan April cukup mudah bertemu karena pemain asal Portugal itu membela Benfica.

Dias dan April harus menyesuaikan diri dengan keadaan sekarang agar hubungan mereka tetap langgeng. Sekadar informasi, Dias dan April mulai berpacaran sejak dua tahun lalu. Sejak itu, mereka tampak tidak terpisahkan. April telah menjadi pendukung terbesar Dias. Dukungan April ibarat bahan bakar bagi Dias untuk terus berprestasi di atas lapangan hijau. Sejauh ini, performa Dias bersama Man City cukup bagus. Dias selalu menjadi pilihan utama Pelatih Man City, Josep Guardiola, di jantung pertahanan timnya. Pemain berumur 23 tahun itu sudah bermain sebanyak 12 kali dengan torehan satu gol. Teranyar, Dias tampil saat Man City menang 1-0 atas Olympiakos pada pertandingan keempat Grup C Liga Champions 2020-2021. Kemenangan itu membuat Dias dan kawan-kawan menyegel satu tempat di babak 16 besar meski masih akan memainkan dua pertandingan lagi.