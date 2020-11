NAPOLI – Kabar meninggal dunianya Diego Maradona menjadi pukulan yang sangat keras untuk Napoli. Sebab selama berkarier di dunia sepakbola, Maradona lebih banyak menghabiskan waktunya membela tim asal Italia tersebut.

Total Maradona mengantongi 259 pertandingan bersama Napoli dan berhasil mencetak 115 gol serta menyumbang 29 assist. Berkat Maradona juga, Napoli sukses menjuarai Liga Italia sebanyak dua kali (1986-1987, 1989-1990), Piala Italia 1986-1987, Piala Super Italia 1990-1991, dan Piala UEFA atau kini disebut Piala Eropa di musim 1988-1989.

Dengan berbagai prestasi tersebut, wajar jika Napoli menjadi klub yang paling berduka atas meninggalnya Maradona. Namun, saat kabar itu tersebar ke seluruh belahan dunia, Napoli justru terdiam.

Tutti si aspettano le nostre parole. Ma quali parole possiamo usare per un dolore come quello che stiamo vivendo? Ora è il momento delle lacrime. Poi ci sarà il momento delle parole.

Diego 💙 pic.twitter.com/mjwhrSczPG— Official SSC Napoli (@sscnapoli) November 25, 2020