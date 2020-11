Mengetahui hal tersebut, Aubameyang lantas membalas cuitan Kroos. Dalam sebuah postingan @433 yang mengupload foto dirinya sedang selebrasi menggunakan topeng batman sewaktu masih di Dortmund, Aubameyang kembali menyenggol Kroos dengan berkata salam hormat kepada ketiga anaknya dari batman dan robin (Marco Reus yang juga melakukan selebrasi memakai topeng).

Ketika sudah tidak ada balasan lagi dari Kroos, Mesut Ozil tiba-tiba saja muncul dan memanaskan lagi pertikaian antara Aubameyang dan gelandang berusia 30 tahun tersebut. Ozil tepatnya memposting selebrasi Aubameyang yang menggunakan topeng Black Panther dan menyebut selebrasi itu sebagai selebrasi gol terbaik versinya.

😍😍😍😍❤️ my bro you know 👊🏽 https://t.co/1OUH4azeMP