Sebelumnya, Aubameyang juga kesal dengan komentar Kroos. Dia pun membalas komentar pemain Bayern Munich tersebut dengan memberikan alasannya melakukan selebrasi mengenakan topeng.

"Apakah Toni Kroos ini punya anak? Saya melakukannya untuk anak saya beberapa kali dan saya akan melakukannya lagi. Saya berharap Anda punya anak suatu hari nanti dan akan membuat mereka bahagia," tulis Aubameyang di Twitter.

By the way Does this @ToniKroos have Kids?Just to remember i did it for my son few Times and i will do it again I wish you have Kids one day and make them happy like this Junior School pupils Talk 🙏🏽👊🏽 and don’t Forget #maskon #staysafe 🤡bis https://t.co/J4ZF1XGlsU