PELATIH Tim Nasional (Timnas) Indonesia, Shin Tae-yong, sangat terbuka terhadap para pemain keturunan untuk membela lambang garuda di dada. Hal itu membuat nama-nama pemain keturunan mencuat ke permukaan dalam beberapa waktu terakhir.

Ada satu pemain yang mungkin layak mendapatkan perhatian Shin Tae-yong. Pemain itu adalah Jay Idzes yang lahir di Kota Mierlo, Belanda, 2 Juni 2000. Jay Idzez memiliki darah Indonesia dari kakek-neneknya.

Jay Idzes kini bermain untuk Go Ahead Eagle di kasta kedua Liga Belanda. Pemain keturunan Indonesia-Belanda itu direkrut Go Ahead Eagle pada bursa transfer musim panas 2020. Jay Idzes pun diberi kontrak jangka panjang berdurasi tiga tahun oleh Go Ahead Eagle.

Jay Idzes, yang berposisi gelandang bertahan, menjadi pilihan utama di lini tengah Go Ahead Eagle pada musim 2020-2021. Ia sudah bermain sebanyak 12 kali untuk Go Ahead Eagle dengan torehan satu gol dan satu assist.

Penampilan Jay Idzes bersama Go Ahead Eagle cukup baik meski baru bergabung pada musim 2020-2021. Hal itu tidak terlepas dari masa lalu Jay Idzes yang pernah menimba ilmu di SC Brabant, PSV Eindhoven, VVV-Venlo & Helmodsports, dan FC Eindhoven.

Jay Idzes memulai perjalanannya di dunia sepakbola dengan bergabung ke akademi SC Brabant saat berumur tujuh tahun. Bersama tim yang bermarkas di kota kelahirannya itu, Jay Idzes pertama kali mendapatkan ilmu sepakbola. Setelah satu setengah tahun belajar di SC Brabant, Jay Idzes pindah ke PSV Eindhoven saat berumur sembilan tahun. Jay Idzes melanjutkan perjalanannya di dunia sepakbola dengan bergabung ke VVV-Venlo & Helmodsports pada 2014. Jay Idzes menghabiskan dua musim di VVV-Venlo & Helmodsports sebelum menjadi pemain FC Eindhoven pada 2016. Karier Jay Idzes menanjak bersama FC Eindhoven sehingga Go Ahead Eagle pun merekrutnya pada musim panas 2020. Jay Idzes melanjutkan penampilan apiknya di FC Eindhoven ke Go Ahead Eagle pada musim ini. Jika menilik performa Jay Idzes, dia layak mendapatkan panggilan untuk bergabung ke Timnas Indonesia U-23 atau senior. Keberadaan Jay Idzes akan menambah kekuatan Timnas Indonesia di lini tengah.