MANCHESTER – Pesepakbola legenda Manchester United, Roy Keane, memprediksi dalam waktu dekat Ole Gunnar Solskjaer akan dipecat dari kursi pelatih Setan Merah. Dalam pandangan Roy Keane, Solskjaer segera dipecat karena para pemain Man United seperti tak berniat menyelamatkan karier juru taktik berpaspor Norwegia tersebut.

Dini hari tadi atau pada Senin (2/11/2020), Man United menjamu Arsenal di Stadion Old Trafford. Ini merupakan laga kandang keempat Man United di Liga Inggris 2020-2021. Tentu, kemenangan dibidik Bruno Fernandes dan kawan-kawan.

(Man United kalah 0-1 dari Arsenal)

Sebab, pada tiga laga kandang awal di Liga Inggris 2020-2021, Man United tak pernah meraih kemenangan. Berturut-turut, Man United tumbang 1-3 dari Crystal Palace, dihancurkan Tottenham Hotspur 1-6 dan ditahan Chelsea 0-0.

Karena itu, Arsenal jadi lawan yang coba mereka taklukkan di Old Trafford. Namun, personel Man United bermain tanpa gairah. Sepanjang laga, Marcus Rashford dan kawan-kawan hanya melepaskan dua sepakan tepat sasaran.

Akibatnya, The Red Devils tumbang 0-1 dari Arsenal. Gol tunggal The Gunners –julukan Arsenal– diciptakan Pierre-Emerick Aubameyang via eksekusi penalti di menit 69. Penalti didapat Arsenal setelah Paul Pogba menjatuhkan fullback kanan The Gunners, Hector Bellerin, di kotak terlarang.

BACA JUGA: Aubameyang Luapkan Kegembiraan Usai Bungkam Man United di Old Trafford

Kekalahan ini membuat Man United makin terperosok di klasemen sementara Liga Inggris 2020-2021. Saat ini Man United menempati posisi 15 dengan koleksi tujuh angka.

Man United tertinggal enam angka dari Southampton yang menempati posisi empat, atau batas akhir tim yang lolos ke Liga Champions. Sementara dengan Liverpool yang berada di puncak klasemen, Man United terpaut sembilan poin. (Posisi Solskjaer sebagai pelatih Man United kembali digoyang) “Ole (Solskjaer) harus membayar segalanya. Ole akan kehilangan pekerjaannya (sebagai pelatih Man United) karena bekerja dengan kelomppk pemain seperti ini,” kata Roy Keane mengutip dari Sky Sports, Senin (2/11/2020). “Kami menyukai Ole mengingat ia pria yang baik. Namun, tekanan semakin lama semakin besar menimpa dirinya,” lanjut pria yang sempat menjadi kapten Manchester United tersebut. Sebelumnya, rumor pemecatan Solskjaer juga sempat menggaung pada medio Oktober 2020. Namun, Solskjaer berhasil lepas dari tekanan setelah membawa Man United berturut-turut menang 4-1 atas Newcastle United dan 2-1 kontra PSG. Kini, tekanan besar kembali menerpa Solskjaer setelah Man United tumbang 0-1 dari Arsenal.