BARCELONA – Lionel Messi bisa dibilang bintang kemenangan 5-1 Barcelona atas Ferencvaros di matchday pertama Grup G Liga Champions 2020-2021, Rabu (21/10/2020) dini hari WIB. Dibilang begitu karena La Pulga –julukan Lionel Messi– mencetak satu gol dan satu assist di laga tersebut.

Gol pertama Barcelona dicetak Lionel Messi pada menit 27 lewat eksekusi penalti. Hadiah penalti diberikan wasit Sandro Scharer setelah Lionel Messi dijatuhkan pemain belakang Ferencvaros di kotak terlarang.

Ada yang menarik sebelum Lionel Messi dijatuhkan di kotak terlarang Ferencvaros. Saat itu, Lionel Messi yang telah berusia 33 tahun menunjukkan kecapakannya dalam mendribel bola.

Mendribel bola dari tengah lapangan, Lionel Messi melewati tiga pemain Ferencvaros. Ujung-ujungnya, pelanggaran harus dilakukan pemain Ferencvaros untuk menghentikan pergerakan peraih enam trofi Ballon dOr tersebut.

RIDICULOUS RUN FROM MESSI TO GIVE BARÇA THE PEN AND TAKE THE LEAD 🤯🔥 pic.twitter.com/K58etQyEnB— mx (new acc) (@MessiMX10i) October 20, 2020