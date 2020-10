Dalam 19 pemain yang dibawa Madrid itu, tak ada nama Sergio Ramos. Jadi, dapat dipastikan kondisi kurang baik yang dialami Ramos cukup mengkhawatirkan sampai-sampai Zidane enggan mengambil risiko membawanya ke laga Madrid vs Shakhtar.

Ramos sendiri diduga mengalami cedera usai mengalami benturan di laga kontra Cadiz yang berlangsung pada Sabtu 17 Oktober 2020 kemarin. Pada laga yang berakhir dengan kekalahan 0-1 Madrid dari Cadiz itu, Ramos langsung ditarik di babak kedua usai benturan yang mengenai lututnya tersebut.

📋 Our 19-man squad for the match against @FCShakhtar_eng!#RMUCL | #HalaMadrid pic.twitter.com/JFJP2jYJxz