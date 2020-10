MANCHESTER – Bruno Fernandes terpilih sebagai kapten Manchester United saat melawan Paris Saint-Germain (PSG). Pemain asal Portugal itu mengakui bahwa penunjukkannya sebagai kapten penting bagi kariernya, namun dia menegaskan bahwa semua pemain Man United adalah kapten.

Setan Merah akan menghadapi PSG dalam pertandingan pertama mereka di Liga Champions musim ini. Laga akan berlangsung di Stadion Parc des Princes, kandang PSG pada Rabu 21 Oktober 2020 dini hari WIB.

Bruno Fernandes' reaction to being named captain against PSG is the best thing you'll see today 🤣 pic.twitter.com/Sgfxrp8gzY— utdreport (@utdreport) October 19, 2020