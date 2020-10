Lantas, bagaimana respons Bruno Fernandes saat tahu ditunjuk sebagai kapten Man Unted? Dalam video yang beredar di media sosial, Bruno Fernandes terlihat tersenyum lepas saat tahu ditunjuk sebagai kapten Man United.

GIF of the moment Bruno Fernandes found out he will skipper #MUFC against PSG pic.twitter.com/Kc9e5sy0rj