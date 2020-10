RCTI akan menyiarkan secara langsung tiga Liga Italia 2020-2021 akhir pekan ini. Sebanyak tiga laga disiarkan yang adalah Inter Milan vs AC Milan, Crotone vs Juventus dan AS Roma vs Benevento.

Laga Inter Milan vs AC Milan yang bertajuk Derby della Madonnina ini dapat Anda saksikan pada Sabtu 17 Oktober 2020 mulai pukul 23.00 WIB. Pertandingan ini layak menjadi perhatian. Selain mempertemukan dua tim elite Italia, Inter dan Milan sama-sama meraih hasil positif di tiga laga awal Liga Italia 2020-2021.

(Stadion San Siro, markas Inter dan AC Milan)

Nerazzurri –julukan Inter– meraih tujuh poin, hasil dua menang dan satu imbang. Hasil lebih bagus lagi disabet Rossonerri –julukan Milan, yang mana tim asuhan Stefano Pioli itu menyapu bersih tiga pertandingan dengan kemenangan.

Alhasil, Milan saat ini menduduki posisi dua klasemen Liga Italia 2020-2021 dengan koleksi sembilan angka. Milan saat ini hanya kalah selisih gol dari Atalanta yang memuncaki klasemen.

Kemudian pada Minggu 18 Oktober 2020 pukul 01.45 WIB, giliran laga Crotone vs Juventus yang disiarkan RCTI. Meski Juventus tak diperkuat Cristiano Ronaldo, bukan berarti Bianconeri –julukan Juventus– tidak bisa menaklukkan Crotone.

Sebab, Crotone sama seperti Udinese, yakni selalu kalah dalam tiga laga awal Liga Italia 2020-2021. Di saat bersaaman, Juventus menggila dengan raihan tujuh poin dari tiga laga.

Dua kemenangan Juventus disabet dengan skor 3-0 atas Sampdoria dan Napoli. Hanya saja, kemenangan atas Napoli diraih lewat walkover (WO) karena Partenopei –julukan Napoli– tidak hadir di stadion ketika laga seharusnya dipertandingkan pada Senin 5 Oktober 2020 dini hari WIB. (Cristiano Ronaldo absen karena positif Covid-19) Selanjutnya pada Senin 19 Oktober 2020 pukul 01.45 WIB, giliran AS Roma yang menjamu Benevento. Meski berstatus tuan rumah, pantang bagi Roma untuk meremehkan Benevento. Sebab, Benevento racikan Filippo Inzaghi sanggup mengoleksi enam angka dari tiga pertandingan. Pencapaian itu masih lebih baik ketimbang Roma yang hanya mendapatkan empat poin dalam jumlah laga yang sama. Selain di RCTI, tiga laga di atas dapat disaksikan di aplikasi RCTI+. Jadi, download RCTI+ sekarang juga! Berikut jadwal siaran langsung Liga Italia di RCTI pekan ini: Sabtu, 17 Oktober 2020 pukul 23.00 WIB Inter Milan vs AC Milan Minggu, 18 Oktober 2020 pukul 01.45 WIB Crotone vs Juventus Senin, 19 Oktober 2020 pukul 01.45 WIB AS Roma vs Benevento