MANCHESTER – Penyerang Manchester United, Marcus Rashford menerima gelar Member of the British Empire (MBE) dari Ratu Inggris, Elizabeth II pada Sabtu 10 Oktober 2020. Pemain berusia 22 tahun menerima gelar dari Kerajaan Inggris karena aksi yang sosialnya membantu anak-anak kurang mampu.

Rashford mendapat pujian dari masyarakat Inggris, karena dia berkampanye agar pemerintah tetap memberikan bantuan makanan gratis berupa kupon kepada anak-anak tidak mampu di musim panas.

Menyirit BBC, Senin (12/10/2020) gelar MBE yang diterima oleh Marcus Rashford adalah gelar tertinggi ketiga dalam tingkatan Order of the British Empire. Gelar tersebut dianugerahkan pada individu yang dinilai telah memberikan kontribusi positif dalam bidang pekerjaannya.

Tanda Kehormatan Britania Raya. Selain Marcus Rashford, gelar ini pernah diberikan kepada mantan pemain top Inggris lainnya semisal Steven Gerrard dan Ian Wright.

"Saya tahu saya harus mengajak ibu saya dan dia tak boleh menolaknya. Kemudian saya mesti memilih salah satu saudara saya untuk ikut bersama saya," kata Rashford kepada BBC Sport.

"Ini semua terasa sedikit aneh. Orang-orang dari tempat kami berasal belum pernah mendapatkan sesuatu seperti ini, sehingga kami tak tahu bagaimana harus menyikapinya."

"Ini adalah momen yang membanggakan buat semua orang. Saya sangat merasa terhormat," ujar Rashford.

Selain gelar MBE, ada juga pemberian gelar Companion of honour (CH), Knight or Dame, Commander of the Order of the British Empire (CBE), Officer of the Order of the British Empire (OBE), Member of the Order of the British Empire (MBE), British Empire Medal (BEM)

Berikut sejumlah pemain sepakbola yang mendapat gelar dari Kerajaan Inggris:

Pemain Timnas Inggris

Semuan pemain Timnas Inggris yang membawa negaranya merebut relar juara 1966 mendapat gelar MBE. Sementara tiga di antaranya, yakni Jack Charlton, Bobby Moore, dan Gordon Banks mendapatkan gelar OBE.

Harry Kane

Penyerang Tottenham Hotspur sekaligus kapten tim nasional Inggris, Harry Kane, dianugerahi gelar kebangsawanan Inggris. Kane berhak menyandang gelar MBE atas perannya membawa the Three Lions ke semifinal Piala Dunia 2018 di Rusia.

David Beckham

Beckham mendapatkan gelar OBE (Officer of the Order of the British Empire) dari Ratu Elizabeth II pada 2003 silam.

Frank Lampard

Lampard dianugerahi gelar kehormatan kerajaan Inggris OBE (Order of the British Empire) pada 2015.

Steven Gerrard

Gerrard dianugerahi gelar kehormatan kerajaan Inggris OBE (Order of the British Empire) pada 2006

Pemain non-Inggris yang mendapat gelar

Henrik Larsson

Pele

Niall Quinn

Peter Schmeichel

Gianfranco Zola