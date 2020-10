MANCHESTER – Edinson Cavani memang sudah resmi menjadi bagian dari Manchester United di bursa transfer musim panas 2020. Namun, ia belum bisa bergabung dengan klub tersebut dikarenakan harus menjalani karantina mandiri demi mematuhi protokol kesehatan.

Gara-gara hal itu, Cavani pun belum juga melakukan sesi foto dengan menggunakan jersey Man United. Padahal sudah banyak fans Setan Merah yang menantikan tampilan mantan striker Paris Saint-Germain (PSG) tersebut dibaluti jersey berwarna merah.

El tiempo no para 🏃🏻‍♂️🏃🏻‍♂️🏃🏻‍♂️

The clock does not stop 🏃🏻‍♂️🏃🏻‍♂️🏃🏻‍♂️ pic.twitter.com/6n90dR1Iej