Dua gol kemenangan Islandia atas Rumania sendiri berhasil dicetak oleh pemain bintangnya, yakni Gylfi Sigudrsson (16’, 34’). Sedangkan satu-satunya gol balasan Rumania di pertandingan ini berhasil dicetak oleh Alexandru Maxim di menit ke-63.

Hasil positif juga berhasil diraih oleh Skotlandia ketika menghadapi Israel di Hamden Park. Ya, Skotlandia menjaga asa mereka tampil ke putaran final Piala Eropa 2020 usai menang 5-3 via adu penalti atas tamunya tersebut.

Hal serupa juga mampu dipetik oleh Slowakia kala menjamu Republik Irlandia di Stadion Tehelne pole. Slowkia berhasil menyelesaikan pertandingan kontra Republik Irlandia dengan kemenangan 4-3 melalui drama adu penalti.

Berikut hasil lengkap playoff Piala Eropa 2020 yang berlangsung dini hari tadi WIB:

* = Northern Ireland, Scotland & Slovakia win on penalties