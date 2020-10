MANCHESTER – Twitter resmi Manchester City sempat menghilang beberapa saat pada Rabu 7 Oktober 2020 malam WIB. Hilangnya akun twitter Man City itu pun hanya berlangsung beberapa menit hingga pada akhirnya twitter mengembalikan akun tersebut.

Berdasarkan laporan dari Daily Mail, Kamis (8/10/2020), hilangnya akun twitter mereka bukan karena di-hack. Melainkan karena kesalahan teknis dari pihak twitter. Jadi, alasan itulah yang menyebabkan Man City sempat menghilang beberapa saat dari dunia twitter.

Kabar hilangnya akun twitter Man City itu pun membuat heboh dunia maya. Kehebohan tersebut bukan karena banyak orang yang merasa kaget, melainkan justru melihat kejadian tersebut adalah momen yang lucu.

Baca Juga: Rekap Transfer 20 Klub Liga Inggris di Musim Panas 2020

Man City’s twitter account has disappeared.



I’m pretty sure you have to be 13 to have a twitter account so guessing that’s why.— GeorgieGirl* (@castawayinlondo) October 7, 2020