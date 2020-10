RCTI konsisten menyiarkan pertandingan kelas wahid dari Liga Italia 2020-2021. Pekan ini, ada tiga pertandingan Liga Italia 2020-2021 yang disiarkan live dan eksklusif oleh stasiun televisi milik MNC Group ini.

Laga pertama yang disiarkan mempertemukan Udinese vs AS Roma pada Minggu 4 Oktober 2020 pukul 01.30 WIB. Pertandingan ini bisa dibilang duel tim pesakitan. Sebab, baik Udinese dan AS Roma sama-sama gagal menang dalam dua laga awal Liga Italia 2020-2021.

(Roma saat bermain 2-2 kontra Juventus)

Udinese tercatat kalah 0-1 dari Hellas Verona serta tumbang 0-2 dari tim promosi, Spezia. Bagaimana dengan Roma? Tim asuhan Paulo Fonseca itu dinyatakan kalah WO 0-3 dari Hellas Verona serta imbang 2-2 kontra Juventus. Namun, melihat kondisi terkini, Roma lebih berpeluang menyelesaikan pertandingan dengan kemenangan.

Kemudian pada Minggu 4 Oktober 2020 pukul 20.00 WIB, giliran laga Lazio vs Inter Milan yang disiarkan RCTI. Dua tim ini merupakan klub teras Liga Italia. Musim lalu, keduanya finis di posisi empat besar dan berhak ambil bagian di Liga Champions 2020-2021.

Namun, Inter Milan lebih dijagokan memenangkan pertandingan ini. Kondisi terkini menjadi tolok ukurnya. Setelah mengalahkan Cagliari 2-0 di pekan perdana Liga Italia 2020-2021, tim asuhan Simone Inzaghi itu dihajar Atalanta 1-4.

BACA JUGA: Meski 300 Tahun Berlalu, Nama Cristiano Ronaldo Tidak Akan Lekang oleh Waktu

Bagaimana dengan Inter? Tim racikan Antonio Conte itu menang 4-3 atas Fiorentina dan menumbangkan Benevento 5-2. Inter bahkan diprediksi bisa mengakhiri dominasi Juventus di Liga Italia yang berlangsung dalam sembilan tahun terakhir.

Laga terakhir yang disiarkan RCTI pekan ini mempertemukan Juventus dan Napoli pada Senin 5 Oktober 2020 pukul 01.30 WIB. Kemenangan menjadi bidikan Juventus saat ini, mengingat mereka sudah terpaut dua poin dari Napoli yang duduk di puncak klasemen. (Cristiano Ronaldo mesin gol Juventus) Napoli meraih hasil luar biasa di dua laga awal Liga Italia 2020-2021. Setelah menang 2-0 atas Parma, Napoli menghajar Genoa 6-0! Meski begitu, bukan berarti Juventus tak bisa melihat kelemahan Napoli. Untuk mengalahkan Napoli, Juventus dapat menaruh asa kepada sang penyerang, Cristiano Ronaldo. Dalam dua laga terkini kontra Napoli, Cristiano Ronaldo selalu mengoyak jala gawang sang lawan. Terlebih, Cristiano Ronaldo juga sedang on fire, yang mana dalam dua laga awal Liga Italia 2020-2021 sanggup mengoleksi tiga gol. Selain di RCTI, tiga laga di atas dapat disaksikan di aplikasi RCTI+. Jadi, buruan download aplikasi RCTI+ sekarang juga! Berikut jadwal siaran langsung Liga Italia di RCTI pekan ini: Minggu, 4 Oktober 2020 Udinese vs AS Roma (pukul 01.30 WIB) Lazio vs Inter Milan (pukul 20.00 WIB) Senin, 5 Oktober 2020 Juventu vs Napoli (pukul 01.30 WIB)