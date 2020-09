SEBANYAK empat pertandingan mewarnai pekan ketiga Liga Inggris 2020-2021 pada Sabtu 26 September malam WIB. Tiga pertandingan menghasilkan pemenang, sementara satu lainnya berakhir imbang. Dari empat pertandingan tersebut, tercipta total 15 gol.

Thriller lima gol antara Brighton & Hove Albion vs Manchester United membuka pekan ketiga Liga Inggris 2020-2021. Laga di Stadion American Express, Falmer, itu berakhir dengan kemenangan dramatis Setan Merah atas tuan rumah, 3-2.

Anak asuh Graham Potter unggul lebih dulu lewat gol penalti Neal Maupay pada menit 40. Hukuman 12 pas itu diberikan setelah Bruno Fernandes melanggar Tariq Lamptey di kotak terlarang. Beruntung, Man United bangkit dan langsung membalas pada menit 43 berkat gol bunuh diri Lewis Dunk.

Tim tamu sempat berbalik unggul pada menit 55 lewat gol Marcus Rashford. Setelah mengerahkan segala upaya yang kerap berujung kegagalan, The Seagulls akhirnya mencetak gol penyeimbang pada menit kelima injury time.

Drama belum berakhir di sana. Tepat pada menit terakhir, mereka mendapat penalti setelah Neal Maupay melakukan handball di kotak terlarang. Wasit Chris Kavanagh sesungguhnya sudah meniup peluit panjang. Namun, sesuai aturan, semua insiden harus dicek lewat VAR. Sang pengadil memberikan penalti yang dieksekusi dengan baik oleh Bruno Fernandes.

Keseruan berlanjut pada laga berikutnya antara Crystal Palace vs Everton di Stadion Sellhurst Park. The Toffees sudah unggul pada menit 10 lewat Dominic Calvert-Lewin. The Eagles lantas menyamakan skor pada menit 26 berkat gol Cheikhou Kouyate.

Tiga poin bagi anak asuh Carlo Ancelotti dipastikan oleh gol Richarlison lewat titik putih pada menit 40. Tambahan angka penuh itu menjadikan Everton sebagai pemuncak klasemen sementara Liga Inggris 2020-2021 dengan nilai sempurna sembilan dari tiga laga. Bergeser ke utara, West Bromwich Albion vs Chelsea berlangsung sengit di Stadion The Hawthorns. Tuan rumah mampu unggul 3-0 pada babak pertama. Dua gol Callum Robinson, berhasil ditutup dengan manis oleh Kyle Bartley. Sayangnya, Chelsea mampu bangkit pada babak kedua. Mason Mount mengawali gelontoran gol Si Biru pada menit 55 lewat sepakan jarak jauh yang akurat. Callum Hudson-Odoi lantas memberi harapan dengan golnya pada menit 70. Kemenangan The Baggies yang sudah di depan mata musnah akibat gol Tammy Abraham pada penghujung babak kedua. Skor akhir 3-3 memaksa kedua kesebelasan harus puas berbagi angka. Satu laga terakhir, yakni antara Burnley vs Southampton, dimenangi The Saints berkat gol Danny Ings menit lima. Berikut hasil lengkap Liga Inggris 2020-2021 Semalam Brighton & Hove Albion vs Man United 2-3 Crystal Palace vs Everton 1-2 West Bromwich Albion vs Chelsea 3-3 Burnley vs Southampton 0-1