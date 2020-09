RCTI akan menyiarkan dua laga berkelas dari Liga Italia 2020-2021 akhir pekan ini. Laga pertama yang disiarkan mempertemukan Inter Milan vs Fiorentina pada Minggu 20 September 2020 pukul 01.45 WIB.

Bagi Inter, ini merupakan pertandingan pertama mereka di Liga Italia 2020-2021. Nerazzurri –julukan Inter– melewatkan laga perdana Liga Italia 2020-2021 akhir pekan lalu karena mendapatkan jatah istirahat tambahan, berkat keberhasilan mereka lolos ke final Liga Eropa 2019-2020.

(Inter Milan menang 7-0 atas Pisa)

Meski belum menjalani laga kompetitif musim ini, Inter menunjukkan mereka siap melakoni musim. Terbukti dalam dua laga uji coba yang mereka jalani, tim asuhan Antonio Conte itu selalu menang dengan skor meyakinkan. Inter tercatat menang 5-0 atas Lugano dan 7-0 kontra Pisa.

Bagaimana dengan Fiorentina? La Viola –julukan Fiorentina– membuka Liga Italia 2020-2021 dengan hasil apik. Tim asuhan Giuseppe Iachini itu menang 1-0 atas Torino di giornata perdana Liga Italia 2020-2021.

Kemudian pada Senin 28 September 2020 pukul 01.45 WIB, giliran laga AS Roma vs Juventus yang disiarkan RCTI. AS Roma dan Juventus mendapatkan hasil yang bertolak belakang di pekan perdana.

(Juventus menang 3-0 atas Sampdoria)

Juventus menggilas Sampdoria 3-0, sedangkan Roma justru tumbang 0-3 dari Hellas Verona. Sejatinya, laga Hellas Verona vs Roma berakhir 0-0. Namun, karena kesalahan administrasi pemain, Lega Serie A selaku operator kompetisi menghukum Roma kekalahan 0-3.

BACA JUGA: Live Streaming Inter Milan vs Fiorentina Dapat Disaksikan di RCTI+

Selain dapat disaksikan di RCTI, laga ini juga dapat Anda tonton di aplikasi RCTI+. Jadi, buruan download aplikasi RCTI+ sekarang juga!

Berikut jadwal siaran langsung Liga Italia di RCTI pekan ini:

Minggu 20 September 2020 pukul 01.45 WIB

Inter Milan vs Fiorentina

Senin 21 September 2020 pukul 01.45 WIB

AS Roma vs Juventus

(mrh)