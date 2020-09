BRIGHTON & HOVE – Manchester United untuk sementara harus puas mengakhiri babak pertama dengan skor 1-1 Brighton & Hove Albion di laga lanjutan Liga Inggris 2020-2021, pada Sabtu (26/9/2020). Bermain di markas Brighton, Stadion Falmer, Man United memang terlihat kesulitan mengeluarkan permainan terbaik mereka.

Man United sejak awal terlihat sangat kesulitan menghadapi Brighton. Bagaimana tidak, dari menit awal sudah terlihat bahwa Man United harus bersusah payah untuk menembus pertahanan tim tuan rumah.

Bahkan Man United yang di atas kertas memiliki skuad yang sangat hebat ketimbang Brighton justru kesulitan untuk mendominasi jalannya pertandingan. Hingga menit ke-35, Man United hanya bisa melesatkan satu tendangan saja.

We're all square at the break on the south coast.#MUFC #BHAMUN @Chevrolet