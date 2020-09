SEVILLA – Keputusan mengejutkan dibuat oleh Ivan Rakitic. Ia mengumumkan untuk pensiun dari dunia sepakbola internasional atau tidak akan lagi membela Tim Nasional (Timnas) Kroasia.

Pengumuman itu disampaikan Rakitic lewat unggahan di akun media sosial pribadinya, @ivanrakitic, pada Selasa (22/9/2020) dini hari WIB. Ia mengucapkan terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan selama ini untuk membela Timnas Kroasia.

(2/2) 106 caps and 15 goals. What an incredible dream. Everything we achieved together as a Team, as a Nation, will remain forever in my memory and in my heart as the greatest accomplishment of my career.



Count on me, I will be your biggest fan.



Ivan@HNS_CFF #IvanRakitic pic.twitter.com/QnrIZIa3q8— Ivan Rakitic (@ivanrakitic) September 21, 2020