LIVERPOOL – Bek tengah Liverpool, Virgil van Dijk, memuji permainan Fabinho ketika The Reds –julukan Liverpool– menang 2-0 atas Chelsea, Fabinho. Buat Van Dijk, Fabinho adalah Man of the Match (MOTM) dalam pertandingan tersebut.

Liverpool mengalahkan Chelsea pada pekan kedua Liga Inggris 2020-2021. Pertandingan itu menjadi panggung bagi beberapa pemain Liverpool termasuk Fabinho. Sebab, pemain asal Brasil itu tampil apik meski tidak bermain di posisi aslinya, yakni gelandang bertahan.

Pelatih Liverpool, Jurgen Klopp, memainkan Fabinho sebagai bek tengah dalam pertandingan yang berlangsung di kandang Chelsea, Stamford Bridge, Minggu 20 September 2020 malam WIB. Klopp terpaksa memainkan Fabinho sebagai partner Van Dijk karena Joe Gomez dan Joel Matip cedera.

Ketidaktersediaan Gomez dan Matip membuat Klopp memanfaatkan fleksibelitas Fabinho yang juga bisa bermain sebagai bek tengah dan bek kanan. Fabinho pun bermain apik dalam pertandingan tersebut. Eks pemain AS Monaco itu mencatatkan empat tekel, empat intersepsi dan 12 kali merebut bola yang baru hilang.

Performa solid Fabinho membantu Liverpool menangani penyerang Chelsea, Timo Werner. Kerja sama Fabinho dan Van Dijk merupakan salah satu kunci keberhasilan Liverpool bawa pulang poin penuh dari London.

Oleh sebab itu, Van Dijk memuji Fabinho. Sebab, dua gol kemenangan Liverpool yang dicetak Sadio Mane (50’ dan 54’), bisa sia-sia tanpa pertahanan yang kukuh.

"Luar biasa (performa Fabinho). Saya baru saja memberitahunya, saya pikir dia Man of the Match. Untuk mencegah penyerang, seperti Werner dan tidak membiarkannya mencetak gol. Secara keseluruhan, dia luar biasa," kata Van Dijk, menyadur dari laman resmi Liverpool, Senin (21/9/2020). "Semua orang tahu betapa bagusnya dia, tetapi itu juga menunjukkan bahwa kami membutuhkan semua orang. Kami sedikit kurang beruntung dengan cedera sekarang, tetapi kami membutuhkan semua orang kembali karena ini musim yang panjang," tuturnya. Kemenangan atas Chelsea membuat Liverpool belum terkalahkan dalam dua pertandingan pertama Liga Inggris. The Reds pun menduduki posisi keempat dengan koleksi enam poin. Liverpool tidak di posisi pertama karena kalah selisih gol dari Leicester City. Sementara itu, kemenangan atas Chelsea juga menjadi modal bagus untuk Liverpool ke pertandingan selanjutnya. The Reds akan melawan Lincoln City pada putaran ketiga Piala Liga Inggris 2020-2021. Liverpool diprediksi memenangkan pertandingan yang akan digelar di Stadion Sincil Bank, Jumat 25 September 2020 tersebut.