SOUTHAMPTON – Pelatih Tottenham Hotspur, Jose Mourinho, menyebut nama Harry Kane sebagai man of the match dalam laga kontra Southampton di pekan kedua Liga Inggris 2020-2021. Ia mengesampingkan nama Son Heung-min yang sejatinya tampil begitu gemilang dalam laga tersebut.

Son diketahui berhasil memainkan peran besar dalam kemenangan Tottenham di markas Southampton, yakni Stadion St Mary, pada Minggu 20 September 2020 malam WIB. Penyerang asal Korea Selatan itu diketahui dapat membukukan empat gol dalam kemenangan 5-2 Tottenham.

Di babak pertama, Son mencetak satu gol pada menit ke-45+2. Berkat gol ini, Tottenham pun menyamakan kedudukan menjadi 1-1 atas tim tuan rumah.

Di babak kedua, tren positif Son pun terus berlanjut. Ia kian menggila karena berhasil mencetak tiga gol tambahan pada menit ke-47, 64, dan 73. Sementara itu, satu gol lain Tottenham dicetak oleh Kane pada menit ke-82.

Meski begitu, Mourinho tetap melayangkan pujian setinggi langit kepada Kane. Ia juga enggan memandang Son sebagai man of the match dalam pertandingan tersebut.

Mourinho sendiri sadar pandangannya akan berbeda dari banyak orang lainnya. Tetapi, ia pun alasan khusus dalam menyebut Kane sebagai man of the match pada laga tersebut. Menurutnya, aksi apik Kane sangatlah fundamental bagi seluruh pihak di Tottenham sehingga pantas dipandang sebagai sosok penting.

"Man of the Match, bagi saya, (Kane) Man of the Match. Saya tahu semua orang akan mengatakan Sonny adalah Man of the Match karena merupakan pencapaian luar biasa untuk mencetak empat gol di Liga Inggris,” ujar Mourinho, sebagaimana dikutip dari laman resmi Tottenham, Senin (21/9/2020).

“Tapi, saya adalah seorang pelatih di tim ini, saya semua tentang tim saya, dan apa yang Harry lakukan untuk kami adalah sebuah contoh. Orang tidak akan menyoroti dia, tapi itu fundamental bagi tim,” lanjutnya.

Hasil manis atas Southampton membuat Tottenham akhirnya meraih kemenangan perdana di Liga Inggris 2020-2021. Sebelumnya, Tottenham diketahui takluk dari Everton di laga pekan pertama Liga Inggris musim ini dengan skor 0-1.